Viernes 13 pasado por agua: alerta por tormentas fuertes y humedad del 99% en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada complicada. La visibilidad es reducida por la mañana y se espera que las condiciones empeoren después del mediodía con ráfagas del noreste.

San Miguel de Tucumán inicia este viernes 13 de febrero con un clima que hace honor a la fecha: inestable, gris y con precipitaciones. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia se encuentra bajo un manto de humedad extrema que alcanza el 99 por ciento, generando una sensación de pesadez y saturación en el ambiente.

La mañana arrancó con tormentas aisladas y una temperatura de 22 grados. La visibilidad se encuentra reducida (“regular”) debido a la bruma y las lluvias, por lo que se recomienda máxima precaución al transitar. Los vientos soplan desde el sector sudoeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10 y el 40 por ciento.

Alerta para la tarde: tormentas fuertes

El panorama se tornará más severo con el correr de las horas. El pronóstico advierte que para después del mediodía se desarrollarán tormentas fuertes. La temperatura apenas subirá hasta los 26 grados debido a la cobertura nubosa y la lluvia.

Un factor a tener en cuenta será el viento: rotará al sector noreste e incrementará su intensidad, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h, lo que podría provocar complicaciones en la vía pública durante los momentos de mayor descarga de agua.

Para la noche, el clima seguirá inestable. El termómetro volverá a los 22 grados y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta (entre 40 y 70 por ciento), con vientos constantes del noreste.