El ansiado fin de semana está a la vuelta de la esquina, pero en la capital tucumana este viernes 6 de marzo arranca pasado por agua. Las condiciones meteorológicas adversas que marcaron el pulso de los últimos días continúan sin dar tregua, exigiendo a los ciudadanos salir de casa con paraguas, piloto y mucha paciencia para transitar por la ciudad.
El pronóstico detallado para hoy:
- Mañana complicada: La jornada comenzó con tormentas y una temperatura de 21 grados. El ambiente es sumamente pesado debido a una humedad casi absoluta que trepa al 97 por ciento. Atención conductores: el SMN advierte que la visibilidad es mala. Los vientos soplan leves desde el sudoeste (entre 7 y 12 kilómetros por hora) y la probabilidad de lluvias se ubica entre el 40 y el 70 por ciento.
- Tarde de alerta: Para después del mediodía, el panorama tenderá a empeorar. El pronóstico prevé que las precipitaciones se intensifiquen, dando lugar a tormentas fuertes. La amplitud térmica será prácticamente nula: la temperatura máxima alcanzará apenas los 22 grados, manteniendo los vientos del sector sudoeste con la misma intensidad.
- Noche con leve mejoría: Hacia el final del día, la intensidad de los fenómenos comenzará a ceder lentamente. El termómetro se mantendrá estable en los 21 grados y, aunque el cielo seguirá inestable, la probabilidad de lluvia descenderá de forma considerable, ubicándose en la franja de entre el 10 y el 40 por ciento.