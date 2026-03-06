Viernes bajo agua: alerta por tormentas y humedad extrema en el cierre de la semana El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada inestable para San Miguel de Tucumán. La máxima apenas llegará a los 22 grados, pero la visibilidad será mala y las precipitaciones obligan a extremar la precaución en las calles.

Por Redacción - El Ocho 06/03/2026 · 8:40