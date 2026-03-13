Luego de varios días de temporales históricos y calles anegadas, los tucumanos tendrán una leve tregua meteorológica durante la mañana de este viernes 13 de marzo. Si bien la humedad sigue siendo altísima y el cielo no estará completamente despejado, las condiciones brindarán una pequeña ventana de alivio para que el agua continúe escurriendo en las zonas más afectadas.
El pronóstico para hoy, paso a paso:
- Mañana con alivio temporal: El viernes arrancó con el cielo mayormente nublado y una temperatura de 22 grados. A diferencia de los días anteriores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) destaca que la probabilidad de lluvia es muy baja (apenas un 10%) y que la visibilidad es buena. El ambiente seguirá pesado por una humedad del 93%, con vientos del sudoeste prácticamente imperceptibles (0 a 2 kilómetros por hora).
- Tarde inestable: Para después del mediodía, el pronóstico prevé que la inestabilidad regrese a la capital y sus alrededores. Se esperan tormentas aisladas, por lo que no se descartan nuevos chaparrones que compliquen a los barrios inundados. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados, manteniendo los vientos en total calma desde el sector sudoeste.
- Noche gris: Hacia el cierre del día, el termómetro volverá a descender hasta los 22 grados. La probabilidad de lluvia se ubicará en una franja del 10 al 40 por ciento, mientras que los vientos incrementarán levemente su velocidad, soplando entre 7 y 12 km/h.