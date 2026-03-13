Viernes con un leve respiro: mejora la visibilidad por la mañana, pero pronostican tormentas aisladas para la tarde Tras una semana dramática por las inundaciones, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un comienzo de día más tranquilo para Tucumán, con bajas chances de precipitaciones tempranas. Sin embargo, la inestabilidad retornará pasado el mediodía. La máxima será de 25 grados.

Por Redacción - El Ocho 13/03/2026 · 6:55