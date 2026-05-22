Viernes frío en Tucumán: el cielo estará parcialmente nublado y la máxima apenas llegará a los 14 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre de semana con temperaturas muy bajas en las primeras horas. Hacia la tarde, se espera una leve recuperación térmica y rotarán los vientos.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este viernes 22 de mayo la jornada comenzará con un marcado descenso térmico y un alto porcentaje de humedad.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana el termómetro marcará apenas 5 grados. En este primer tramo del día, el clima se presenta sin precipitaciones, con una humedad del 84 por ciento y con vientos muy leves provenientes del sudoeste, a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Para quienes circulen por la ciudad después del mediodía, el organismo meteorológico prevé que el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura experimentará un suave ascenso hasta alcanzar los 14 grados de máxima. Además, se registrará una rotación en los vientos, que comenzarán a soplar desde el sector norte con una intensidad moderada, alcanzando velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el cierre de la jornada marcará un nuevo descenso de la temperatura. El termómetro se ubicará en torno a los 11 grados, con los vientos manteniendo la dirección norte pero disminuyendo su intensidad a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por su parte, la probabilidad de lluvia será nula para esta franja del día, perfilando una noche estable y fría en la capital provincial.