Viernes gris, lluvioso y con una máxima que no superará los 17 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por las precipitaciones leves y una alta humedad en la capital provincial. El paraguas será indispensable durante gran parte del día, aunque las condiciones mejorarán hacia la noche.

El clima en San Miguel de Tucumán presenta un cierre de semana marcado por la inestabilidad y el descenso térmico. Para este viernes 9 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada fresca, con una escasa amplitud térmica: la temperatura mínima se ubicará en 15 grados, mientras que la máxima apenas trepará hasta los 17 grados.

De acuerdo al reporte oficial, la mañana estará signada por las lluvias. En las primeras horas del día se esperan precipitaciones ligeras con una caída de 1 mm de agua, acompañadas por un elevado índice de humedad del 88 por ciento y vientos leves que ingresan desde el sector sureste a 9 kilómetros por hora. Hacia la media mañana, la inestabilidad se mantendrá con lluvias que dejarán un acumulado de 4 mm, mientras que la humedad alcanzará un pico del 91 por ciento bajo las mismas condiciones de viento.

Mejoras hacia el cierre de la jornada

Para la franja de la tarde, el pronóstico del organismo indica que continuarán las precipitaciones leves (alrededor de 2 mm). En este segmento, los vientos rotarán hacia el sector sur, incrementando levemente su velocidad a 11 kilómetros por hora.

El alivio llegará recién hacia la noche. El SMN anticipa que el tiempo comenzará a estabilizarse con un cese definitivo de las lluvias. Para el cierre del viernes, el cielo se mantendrá sin precipitaciones y los vientos soplarán desde el suroeste a una velocidad constante de 9 km/h, dando paso a condiciones más estables de cara al fin de semana.