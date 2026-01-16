Viernes pasado por agua en Tucumán: rige un alerta por tormentas fuertes y baja la temperatura El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por la inestabilidad y una humedad del 98%. Se esperan precipitaciones intensas durante gran parte del día, con una máxima que apenas alcanzará los 26 grados.

Este viernes 16 de enero, la ciudad de San Miguel de Tucumán vivirá una jornada caracterizada por la alta inestabilidad y un marcado descenso de la temperatura, producto de las condiciones meteorológicas adversas. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los registros térmicos oscilarán entre una mínima de 20 grados y una máxima de 26.

Durante la mañana, el clima se presentará hostil para los tucumanos. El organismo prevé tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones que se ubica entre el 70 y el 100 por ciento. La temperatura rondará los 21 grados, pero el dato saliente será la humedad, que trepará al 98 por ciento. Estas condiciones, sumadas a la intensidad de la lluvia, provocarán que la visibilidad sea muy mala, por lo que se recomienda extrema precaución al transitar. Los vientos soplarán del sector sur a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, el panorama no mostrará grandes mejorías. Se mantendrán las tormentas fuertes y los vientos del sur continuarán soplando con la misma intensidad (entre 13 y 22 km/h), lo que impedirá el ascenso de la temperatura, cuya máxima se estancará en los 26 grados.

Recién hacia la noche se espera una leve atenuación de los fenómenos climáticos. La temperatura descenderá a 23 grados y la probabilidad de lluvias bajará al rango del 10 al 40 por ciento. Asimismo, los vientos rotarán al sudoeste y disminuirán su fuerza, quedando prácticamente en calma con velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora.