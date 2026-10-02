Viernes sin lluvias, nubosidad variable y una máxima de 25 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con mejoras en las condiciones climáticas respecto a los días previos. La mañana arrancó fresca con 11 grados, pero se espera una tarde agradable y vientos regulares del sector noreste.

El clima en San Miguel de Tucumán presenta un respiro de las precipitaciones para este viernes 2 de octubre, según el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzó con el cielo mayormente nublado y un ambiente fresco, registrando una temperatura de 11 grados durante la mañana.

A diferencia de los días anteriores, el parte oficial descarta probabilidades de lluvia para hoy. Si bien la humedad se mantiene alta, alcanzando el 92 por ciento, la visibilidad es calificada como buena. Por su parte, los vientos soplan desde el sector noreste a una velocidad moderada de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Tarde agradable y vientos en aumento

Para después del mediodía, las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar. El pronóstico prevé que la nubosidad disminuya parcialmente, permitiendo un paulatino ascenso de la temperatura hasta alcanzar una máxima pronosticada de 25 grados, ideal para disfrutar al aire libre. En esta franja horaria, los vientos del noreste incrementarán su intensidad, con velocidades estimadas entre los 23 y 31 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el clima se mantendrá estable y templado. El termómetro descenderá hasta rondar los 20 grados, proporcionando un cierre de jornada agradable. Los vientos rotarán levemente hacia el norte, disminuyendo su velocidad a un rango de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y sin registrarse probabilidades de lluvia para la franja nocturna.