Femicidio en Villa Mariano Moreno: la familia de Milagros pide justica El cadáver fue encontrado en una casa del barrio 180 Viviendas de Villa Mariano Moreno. Participaron durante el allanamiento las Unidades de Fiscales de Homicidios I y de Delitos Complejos. Actualmente, un hombre de 27 años se encuentra detenido por el caso.

Con la participación de las Unidades de Fiscales de Delitos Complejos y de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal, junto al Equipo de Investigación Científica del Ministerio Público Fiscal (ECIF), en estos momentos se está llevando a cabo un registro domiciliario en una residencia ubicada en el vecindario de 180 Viviendas de Villa Mariano Moreno (Las Talitas), donde se encontró un cadáver.

Según las primeras investigaciones, un individuo de 27 años fue arrestado. “Se ha encontrado un cuerpo que aún no ha sido identificado, y el progreso de la investigación está sujeto a los resultados preliminares (autopsia y reconocimiento del cadáver) y otras pruebas. En relación a este incidente, hay un detenido de 28 años. El personal del ECIF y el Equipo de Contención y Apoyo a la Víctima (ECAV) han intervenido. Hemos trabajado en conjunto con la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira”, declaró Ignacio López Bustos, titular de la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal.

El personal del ECIF está realizando la toma de muestras correspondientes, así como el secuestro de prendas de vestir y otros elementos de interés (teléfonos celulares). Además, el Departamento de Química Forense del ECIF está implementando la técnica de Bluestar Forensic y el personal de Criminalística está llevando a cabo la documentación técnica correspondiente.

El cuerpo de la joven de 15 años fue encontrado en un pozo ciego de una vivienda de la zona. “Estamos todos destrozados, no hay palabras”, manifestó una familiar de Milagros Valdéz, incapaz de ocultar el inmenso dolor que traspasó sus corazones. La noticia del fallecimiento de la joven ha conmovido a todos aquellos que la conocieron, dejando un vacío imposible de llenar.

Es importante destacar que Milagros no encontró ninguna relación con el perpetrador del crimen, según afirmó la familia. Este dato contradice las versiones que han circulado, y la familia solicita encarecidamente que se detenga la difusión de información falsa que solo aumenta el sufrimiento que están experimentando.

Además, la familia aclaró que la denuncia fue presentada en la comisaría sexta, pero no fue atendida de manera adecuada. “Fuimos a hacer la denuncia en la sexta y no nos la tomaron”, declaró con indignación un miembro de la familia. Esta situación pone en evidencia la necesidad de una respuesta más eficiente y sensible por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de la población.