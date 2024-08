Andrea relató que su padre, quien ya sufría secuelas de un ACV, no pudo defenderse del ataque, el cual aparentemente fue desencadenado por la búsqueda de dinero que no poseía. La brutalidad del asalto dejó a Alejandro Durán con graves lesiones craneales y episodios recurrentes de apnea. Los médicos, aunque aún no han colocado una respiración asistida completa, han indicado que el pronóstico es muy desalentador.