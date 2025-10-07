Yerba Buena: el tráiler veterinario se traslada a Cariola y Tierra del Fuego Los veterinarios estarán de 8:30 a 17 horas en el lugar.

El servicio veterinario gratuito se muda a calle Cariola y Tierra del Fuego, para cuidar a las mascotas de los vecinos. El tráiler estará desde el 6 al 17 de octubre, trabajando en sus servicios de vacunación, desparasitación y castración.

En este sentido, los veterinarios estarán de 8:30 a 17 horas. Los vecinos podrán acercar a sus perros, gatos, conejos para vacunación y desparasitación, la atención es por orden de llegada.

Los turnos de castración se activan a partir del 6 de octubre desde la web municipal: yerbabuena.gob.ar

Los próximos puntos de visita del tráiler serán informados en las redes sociales oficiales del municipio para los interesados en asistir a lugares más cercanos a sus casas y obtener turnos para castraciones.

Fuente Municipalidad Yerba Buena