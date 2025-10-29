Yerba Buena ofrece una semana con cine, música y actividades al aire libre La Municipalidad de Yerba Buena presenta una nueva agenda de propuestas culturales y recreativas para disfrutar en familia y con amigos. Todas las actividades son libres y gratuitas, y se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad, promoviendo el encuentro, la participación y el disfrute al aire libre.

En la Casa de la Cultura (Higueritas 1850), la programación comenzará el jueves 30 de octubre a las 20 horas con una nueva edición de Cine bajo las estrellas, donde se proyectará “El cadáver de la novia” de Tim Burton, elegida por el público. La velada contará con foodtrucks y se recomienda llevar manta y repelente para disfrutar cómodamente al aire libre.

El viernes 31 a las 21 horas, el ciclo Recitales SADAIC presentará a Manolo Salguero, acompañado por Leo Toledo Plaate en teclado y Pablo Coriche en batería. El sábado 1 de noviembre, a las 21 horas, se realizará la 5ª Muestra de Canto Terapia, mientras que el domingo 2 a las 20 horas, el reconocido artista Lucho Hoyos ofrecerá su espectáculo “Pulsiones”.

Además, en el Tótem Experiencia Yungas (Av. Perón 2800) continúa “Lunita Tucumana” cada miércoles, de 19 a 21 horas, con caminatas y encuentros culturales en un entorno natural. En el mismo espacio, el Eco Team invita los martes y jueves, de 17 a 19 horas, a sumarse a actividades ambientales y deportivas orientadas al cuidado del entorno.

Por otro lado, las clases de yoga se dictan los miércoles a las 9:30 horas en el Parque Percy Hill (Perú 1100) y los sábados a las 9:30 horas en el Jardín Botánico de Horco Molle, guiadas por instructores especializados.