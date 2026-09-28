YPF incrementó el precio de los combustibles El ajuste fue del 1% y modifica los valores de Super, Infinia e Infinia Diesel en las estaciones de servicio.

YPF actualizó los precios de sus combustibles y desde las primeras horas del sábado los automovilistas tucumanos comenzaron a encontrar nuevos valores en las estaciones de servicio de la compañía.

El incremento aplicado es del 1% y alcanza a las diferentes variedades comercializadas por la petrolera. Según informó la empresa, la decisión está vinculada con la continuidad del conflicto en Medio Oriente, en un contexto de presión sobre el mercado internacional de los hidrocarburos.

En Tucumán, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Nafta Super: $2.209 por litro

Infinia: $2.379 por litro

Infinia Diesel: $2.609 por litro

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El GNC tampoco quedó afuera de las subas. Después del incremento que algunas estaciones ya habían aplicado durante la semana pasada, el aumento se generalizó en más puntos de venta y el metro cúbico pasó a costar alrededor de $1.016.

Los nuevos valores se suman a las subas que ya habían generado preocupación durante la semana pasada, especialmente en el segmento del gasoil mayorista, utilizado por sectores como el campo y el transporte.

La modificación se produce mientras YPF mantiene el esquema de precios congelados que había comenzado a implementar en abril, una estrategia que la compañía había planteado con el objetivo de sostener el nivel de consumo, particularmente en las provincias del interior.

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Fuente GN Noticias