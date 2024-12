Analizan pedir informes a Paraguay por Kueider y que se reúna la comisión de Asuntos Constitucionales Es la opción que prima por estas horas entre oficialistas y dialoguistas para aportar “sensatez” al escándalo y frenar la remoción exprés que impulsa el kirchnerismo para el jueves próximo

La delicada semana que inició el Senado para definir el futuro del legislador del peronismo disidente Edgardo Kueider, detenido la semana pasada en Paraguay junto a su secretaria y más de USD 200.000 en una mochila, ya tiene una opción que avanza entre oficialistas y opositores, ante la decisión del kirchnerismo de pedir la remoción del legislador del Cuerpo el jueves próximo.

El sendero incluye dos pasos. Primero, presentar una nota entre varios jefes de bloque a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para que se solicite toda la información sobre el episodio y la actualidad judicial a Paraguay. Segundo, que se active la comisión de Asuntos Constitucionales, que el legislador entrerriano comanda, para analizar tanto la remoción que reclamada por el kirchnerismo, como la solicitud de licencia presentada horas atrás por el peronista disidente.

“Acá tiene que primar la sensatez. Si abrimos la ventana de expulsiones veloces, se puede convertir en una bola de nieve imparable para muchas bancadas, más allá de la culpabilidad o no de Kueider, que tiene derecho a defenderse. Si no, un día me agarran en una provincia de un signo político al que le caigo pésimo, me inventan algo y en una semana te echan. Si una denuncia no se le niega a nadie. No se resuelven así estas cosas”, reflexionó esta tarde un encumbrado senador.

Desde otro bloque deslizaron: “Si la secretaria declaró que el dinero es de ella, sea o no cierto, ¿cómo no se le va a permitir a Kueider que pueda dar sus argumentos en la comisión de Asuntos Constitucionales? Además, tenemos que exigir a Paraguay que notifique sobre el expediente abierto para interiorizarnos de todo. Como Senado, eso corresponde que se empuje, desde lo formal, a través de Presidencia”. De allí la nota que consideran algunos bloques.

Al mediodía de hoy, el legislador entrerriano presentó de manera oficial un pedido de licencia sin una determinación específica de tiempo, algo que adelantó luego de su detención. Lo hizo en aquella ocasión a través de un comunicado, donde se enfatizó que “la determinación tiene como objetivo que no haya ningún tipo de impedimento a la hora de que se lo investigue”. En dicho documento también se mencionó que espera que “se pongan en marcha todos los mecanismos institucionales correspondientes y que se aclaren los hechos”.

¿Por qué el kirchnerismo solicita una expulsión exprés? Si el entrerriano abandona la cámara Alta, su reemplazo será la actual diputada provincial y referente camporista, Stefanía Cora. De esa manera, el cristinismo senatorial, que comanda José Mayans, pasaría de 33 a 34 legisladores. A tres de recuperar el quorum y la mayoría propia. Del otro lado quedará un disminuido oficialismo y una serpenteante oposición dialoguista con 37, ya que el radical Víctor Zimmermann estiró su licencia por un cargo en Chaco hasta finales de febrero próximo.

Kueider llegó a la Cámara alta en 2019 con la boleta del kirchnerismo, se separó en febrero de 2023, enojado con Alberto Fernández y el cristinismo. Meses atrás se metió en el interbloque Provincias Unidas, de claros contactos con el Gobierno de Milei. Por caso, funcionarios y asesores de primera línea –como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos– recibieron a los cinco de dicha bancada en Casa Rosada, en octubre pasado.

Un potencial aterrizaje de la remoción de Kueider en el recinto del Senado precisará quorum, dos tercios para habilitar la discusión sobre tablas –no tendrá para este jueves un dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, ni los siete días reglamentarios– y la misma mayoría especial para un potencial mazazo definitivo.

Anoche, desde un despacho oficialista aseguraron: “Lo que ocurrió es un papelón y un escándalo, pero tampoco podemos subirnos al carro del kirchnerismo para regalarles una banca. Ellos defendieron y sostuvieron en el Senado a violadores como –el ex senador y ex gobernador tucumano, José– Alperovich y tienen a propios con expedientes dando vueltas. Ahora reclaman rapidez, pero el doble conforme de Ficha Limpia les parece exagerado. Supongo que a Cristina Kirchner, con su situación penal actual y la eventual que se le sume, le impedirán ser candidata en 2025″.