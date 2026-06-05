La infusión más representativa de Sudamérica tendrá, por primera vez en su historia, una competencia internacional propia. A partir de hoy, viernes 5, y hasta el domingo 7 de junio, se llevará a cabo en Buenos Aires el primer Mundial de la Yerba Mate, un evento diseñado para reconocer la calidad, la identidad y la inmensa diversidad de este producto productivo clave para la región.
La sede elegida para esta cumbre matera es el Museo del Mate, ubicado sobre la tradicional Avenida de Mayo. Allí, más de 300 muestras provenientes de siete países diferentes serán analizadas meticulosamente por un jurado internacional de 43 integrantes, compuesto por especialistas, sommeliers, investigadores, chefs y catadores de primer nivel.
Catas a ciegas y estándares internacionales
El certamen busca posicionar a la yerba mate al mismo nivel de evaluación y exigencia que se utiliza en industrias como la del vino, el café, el aceite de oliva y los destilados, destacando la enorme complejidad sensorial que puede ofrecer.
Para garantizar la absoluta transparencia de los resultados, los productos serán sometidos durante las tres jornadas a un estricto sistema de cata a ciegas. Esta metodología impide que los evaluadores conozcan la identidad o procedencia de las marcas participantes, centrando la valoración única y exclusivamente en la calidad de la muestra.
Según detallaron desde la organización a la Agencia Noticias Argentinas, se otorgarán medallas a los productos que alcancen determinados estándares de excelencia, sumado a reconocimientos especiales que distinguirán el origen, el tipo de molienda, la escala productiva y la tipicidad de cada yerba.
Misiones, la gran candidata a quedarse con la corona
Como era de esperarse, la provincia de Misiones pisa fuerte y se perfila como la principal candidata del torneo. La delegación misionera es una de las más numerosas y presentará 12 marcas en competencia, con el firme objetivo de exhibir la riqueza de uno de sus motores económicos más importantes.
El abanico de participantes locales refleja la variedad de perfiles productivos actuales. En el certamen competirán yerbas orgánicas, agroecológicas, producciones tradicionales y elaboraciones con el ancestral sistema barbacuá.
Las marcas encargadas de representar a la tierra colorada serán:
- Titrayju
- Tres Generaciones
- Encanto
- La Soberana
- Progreso
- Federal
- Principios
- Arapeguá
- Lapacho Rosa
- Zapeca Agroecológica
- Saltos del Moconá
- Atardecer
Estas producciones provienen de diversas localidades misioneras con una enorme tradición yerbatera, tales como Apóstoles, Oberá, San Pedro, Santo Pipó, Puerto Rico, Los Helechos y Salto Encantado.
Más allá del aspecto competitivo, el Mundial de la Yerba Mate ofrecerá una experiencia integral. A lo largo del fin de semana, el público podrá disfrutar de talleres, conferencias, catas guiadas, presentaciones de libros y diversos espacios de intercambio cultural para profundizar en la rica historia de la infusión nacional.