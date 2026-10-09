Caja Popular de Ahorros impulsó unas históricas jornadas sobre concientización sobre el autismo Bajo la gestión del Interventor, C.P.N. Guillermo Norry, la institución reafirmó su rol social con convocatorias a sala llena en La Banda del Río Salí y Monteros. En el sur provincial se anunció la sanción de la «Ordenanza Ian Moche» para beneficio de las personas neurodivergentes.

Caja Popular de Ahorros de Tucumán volvió a poner en primer plano su función más noble: el compromiso social, la salud y la integración comunitaria. Lejos de limitarse a la regulación de los juegos de azar, la gestión encabezada por el Interventor, C.P.N. Guillermo Norry, impulsó la llegada a la provincia del reconocido activista e influencer Ian Moche, con el firme objetivo de acercar la realidad del autismo a los tucumanos, derribar barreras y sembrar empatía.

En un contexto donde la detección de la Condición del Espectro Autista (CEA) crece día a día y la visibilización se vuelve una prioridad urgente, se llevaron a cabo dos encuentros didácticos y culturales que superaron todas las expectativas, logrando una masiva convocatoria y conmoviendo profundamente a los asistentes.

Teatro, aprendizaje y salas llenas

El recorrido de Moche incluyó exitosas presentaciones en los municipios de La Banda del Río Salí y Monteros, en este último, además, fue recibido con una cálida bienvenida encabezada por el Intendente Francisco Serra (h).

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En ambos destinos, el público colmó las instalaciones para presenciar una propuesta única: una obra de teatro interpretada por Ian junto a su madre, Marlene Spesso.

A través del arte y con una enorme calidez didáctica, la puesta en escena expuso el día a día de una persona autista, las vivencias de su crianza, su evolución y los desafíos cotidianos que enfrenta una familia. Esta iniciativa no solo sirvió para relatar una historia de vida, sino como una verdadera herramienta pedagógica para enseñar a la comunidad cómo acompañar, entender y ayudar a las personas dentro del espectro.

Monteros y un hito histórico: La “Ordenanza Ian Moche”

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El punto más alto y emotivo de la gira tuvo lugar en Monteros, donde, ante un auditorio colmado, el intendente Francisco Serra y el Concejo Deliberante sancionaron la “Ordenanza Ian Moche”. Esta normativa local establece un marco de múltiples beneficios y protección para las personas que se encuentran dentro del espectro autista, transformando la visibilización en acciones políticas y sociales concretas y permanentes para la ciudad.

Como broche de oro de una jornada inolvidable, se le hizo entrega a Ian de la tradicional Randa Monteriza, máxima insignia cultural de la localidad. Por su parte, el joven activista conmovió al auditorio con sus palabras de agradecimiento, coronando un evento que cumplió con creces el objetivo institucional de Caja Popular de Ahorros: seguir construyendo una sociedad tucumana más empática, justa e inclusiva.