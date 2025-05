Chau Hot Sale 2025: qué revisar después de comprar online Este domingo terminaba la extensión del evento como Hot Week y desde la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario brindaron recomendaciones que todo aquél que realizó compras debería tener en cuenta.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Hot Sale 2025 terminaba este domingo, y con la extensión del evento hasta este 18 de mayo —incluyendo la Hot Week—, miles de consumidores aprovecharon descuentos y promociones exclusivas en tiendas online de todo el país. Pero una vez hecha la compra, ¿qué pasos conviene seguir para asegurarse de que todo esté en orden?

Desde la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario brindaron recomendaciones clave que todo comprador debería tener en cuenta.

Los tres aspectos a revisar tras una compra en el Hot Sale

1. Verificá tu resumen de tarjeta

Una vez finalizado el Hot Sale, es fundamental revisar detalladamente el resumen de tu tarjeta de crédito o débito. Asegurate de que los montos cobrados coincidan con los precios publicados y que no haya cargos duplicados o desconocidos.

Tenés hasta 30 días para reclamar ante cualquier error, tal como establece la ley 25.065 de tarjetas de crédito. Es importante actuar dentro de ese plazo si encontrás alguna irregularidad.

MIRA TAMBIÉN Descubren espada antigua con esvásticas de más de 2.300 años de antigüedad

2. Usá el botón de arrepentimiento

¿Recibiste el producto y no era lo que esperabas? ¿No estás conforme o simplemente cambiaste de opinión? No te preocupes: según la normativa vigente, tenés 10 días desde la recepción para cancelar la compra y devolver el producto, sin necesidad de justificar el motivo.

Este derecho se aplica siempre que no se trate de productos personalizados, y debe ser accesible a través del denominado “botón de arrepentimiento“, presente en todos los sitios de venta online habilitados.

3. Exigí la garantía mínima

Todo producto nuevo comprado en el Hot Sale tiene una garantía legal mínima de 6 meses, sin excepciones. Las empresas no pueden reducir este plazo, ni imponer condiciones que limiten el derecho a reclamar por fallas o defectos de fabricación.

MIRA TAMBIÉN Banco MACRO se convierte en sponsor oficial de la comisión deportiva automovilística del ACA

Guardá tu comprobante de compra y exigí este derecho en caso de que el producto presente problemas durante ese período.