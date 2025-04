Colapinto dijo que “Uruguay es una provincia”, recibió críticas y reculó: “Perdón, fue en tono de joda” El piloto argentino bromeó con el país vecino en las últimas horas y recibió un sinfín de reacciones. Luego, pidió disculpas a través de sus redes sociales. Qué dijo

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Franco Colapinto quedó en el ojo de la tormenta tras decir que “Uruguay es una provincia y Edinson Cavani es argentino”. Las declaraciones del piloto de 21 años no pasaron inadvertidas y recibió duras críticas. A las horas, utilizó sus redes sociales para disculparse.

Los dichos de Colapinto tuvieron lugar en una entrevista que brindó al podcast Nude Project. Durante la charla, uno de los presentes le dijo que “que el mate era uruguayo”. El comentario desencadenó una serie de respuestas del piloto que no tardaron en volverse viral.

Franco Colapinto �� — “Uruguay es como una provincia argentina”

— “Cavani es argentino, habla argentino”

— “Uruguay me encanta pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos”

— “Si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y termina siendo… pic.twitter.com/rZACFJib6u MIRA TAMBIÉN La basura espacial: una amenaza creciente para la Tierra y el espacio — El Espectador Deportes �� (@ElEspectadorUy)

April 7, 2025

“Les voy a explicar una cosa. Uruguayos hay muy pocos. Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina”. Después, agarró el termo que tenía al lado y señaló una calcomanía para referirse al delantero de Boca Juniors, Edinson Cavani: “Acá está Cavani jugando en Boquita y ya es argentino, habla argentino, es todo argentino”.

Sin embargo, luego aclaró: “A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos“. Y por último, remató, entre risas: “Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo”.

MIRA TAMBIÉN La caja negra: el inquietante mundo oculto de la inteligencia artificial

El pedido de disculpas tras el hate

Apenas unas horas después de sus declaraciones y de las reacciones que causaron, Colapinto reculó y pidió perdón. Lo hizo a través de un posteo en X (ex Twitter).

MIRA TAMBIÉN Renovación y disensión: el PJ Tucumano se reconfigura de cara a las elecciones

“Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda. Era un podcast divertido entre amigos. A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo“, empezó.

Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes q dije de uruguay, fue obviamente en tono de joda.. era un podcast divertido entre amigos ! A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo. No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las… MIRA TAMBIÉN En 14 meses el gobierno dio de baja a 42.034 empleados de la administración pública — Franco Colapinto (@FranColapinto)

April 7, 2025

Y siguió: “No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas, mate, empanadas y me prendí. Amo Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes”.