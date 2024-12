Cristina asumió la presidencia del PJ: “Hay una aceptación de la sociedad a un ajuste violento” La expresidenta centró su discurso en criticar la política económica libertaria. Dijo que “la sociedad está aceptando un ajuste violento” y calificó al jefe de Estado de “infantil y cholulo”. Axel Kicillof y otros gobernadores fueron los grandes ausentes del acto.

Cristina Fernández de Kirchner asumió este miércoles la presidencia del Partido Justicialista (PJ) con un acto en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) en el que resaltó la ausencia del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros dirigentes peronistas.

Tras la firma de un acta, documento que oficializa su nombramiento como titular del justicialismo, la expresidenta realizó un duro análisis del actual panorama político argentino.

“Asumir la presidencia del partido justicialista un 11 de diciembre del 2024, después de un año del gobierno de Javier Milei y un días después de su mensaje implica un ejercicio… Lo voy a formular con tres preguntas que nos tenemos que hacer. La primera pregunta es: ¿Qué esta pasando?”, comenzó.

“Hay una primera cuestión que abordar: hay una aceptación de la sociedad a una suerte de ejercicio de ajuste violento si se quiere sobre aquellos sectores, claro, en tanto y en cuanto no me toquen a mí. Eso no significa una crítica social, sino una descripción de lo que estamos viviendo”, continuó.

Y agregó que “lo que está viviendo la Argentina es más viejo que el sol, es un modelo de valorización financiera”.

“La primera experiencia la tuvimos con Martínez de Hoz y la tablita. Eso es lo que hoy está sucediendo con la Argentina. No hay modelo productivo. Además, ayer en ese discurso por momentos desconectado de la realidad, repetitivo y donde proponía enviar proyectos ya presentados, quedó consagrado que este gobierno no tiene modelo productivo, tiene un modelo de valorización financiera”, explicó.

En otro tramo de su discurso Cristina destacó el blanqueo de capitales propuesto por Milei: “Fue exitoso. Mucho más exitoso que el de Macri. En 48 días ingresaron a las cuentas bancarias 15 mil millones de dólares. En 48 días de Macri 1.100 millones de dólares. En total se blanquearon 23 mil millones de dólares. Fue la segunda burbuja financiera, la primera fue sentarse en las importaciones y los bopreales y entonces tener un superávit muy robusto que fue lo que permite esto”, sostuvo.

“Hay una gran falacia de los libertarios, el anarcopitalismo y el señor Milei. Se cansó de decir que el problema era la emisión monetaria y el déficit financiado con esa emisión monetaria. Sin embargo, no deja de pisar el dólar. Interviene porque sabe que, donde se mueve el tipo de cambio, impacta la inflación. Y además, no es cierto que no hayan emitido. Hay burbujas financieras. Este es el panorama”, completó.

También criticó el plan nuclear argentino que anunció ayer el líder de La Libertad Avanza: “Habló de energía nuclear, que van a hacer reactores. Oiga Milei, la CONEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), ¿qué tal? Hace décadas que la Argentina es pionera en materia de energía nuclear. ¿Qué le pasa? ¿Y sabe quién empezó con esto de la energía nuclear? Un señor militar. Perón, Perón, Perón”.

Fuente: TelefeNoticias