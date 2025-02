Cristina Kirchner cargó contra Milei por la denuncia de Ansés: “Mandás a la burra que te hace Reiki y le saca la comida a los pobres” Lo hizo a través de un largo descargo que compartió a través de sus redes sociales, luego de que se conociera la noticia de que el gobierno nacional la denunció penalmente por presunta "estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica". Le recomendó al presidente que vaya "al psicólogo o al psiquiatra" y lo comparó con Macri por perseguirla judicialmente

El gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), presentó en las últimas horas una denuncia penal contra Cristina Fernández de Kirchner por presunta “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica”, considerando, que percibió indebidamente la Bonificación de Zona Austral mientras residía en la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, apenas unas horas después de que se haga pública la acusación, la expresidenta respondió y acusó a Javier Milei de querer utilizar la Justicia para “perseguirla”.

A través de un descargo que publicó en su cuenta de X, al principio hizo referencia, sin nombrarlos, a Karina Milei y Mariano De los Heros y expuso: “¿Ahora vos también, como Mauricio Macri, me denunciás en Comodoro Py y mandás a la burra que te hace Reiki y le saca la comida a los pobres y al otro burro que pusiste en la Ansés, recién llegado de sus vacaciones en México, a que hagan la berretada de decir que mi domicilio no es en Santa Cruz?”.

“¿Vos me denunciás y me perseguís penalmente porque decís que cobré indebidamente un plus por zona? Que te cuente el burro de Ansés lo que hice con la sentencia que, no sólo reconoció mi derecho a las pensiones como expresidenta y como viuda de un expresidente, sino también el retroactivo más sus intereses por todo lo que no había percibido durante los años de la gestión macrista que me las había quitado“, siguió.

En otro párrafo, calificó al Jefe de Estado como un “cachivache”. “No sólo negás lo que decís, sino que borrás con el codo lo que escribís con la mano y, al final, sos igual de casta que Macri persiguiendo judicialmente a tus adversarios políticos“, sentenció.

“Así que te recomiendo, ya que no te gusta leer, que te asesores mejor, y no sólo sobre cuestiones de derecho civil, como el domicilio; sino sobre otros temas que tan recurrentemente citás en torno a la sexualidad y que, te soy sincera, me han comenzado a llamar poderosamente la atención: abuso de menores vinculándolos con la homosexualidad. Hasta me acuerdo que has llegado a hablar públicamente de niños en un jardín de infantes encadenados y envaselinados… ¡Un horror!”, escribió.

A modo de cierre, la expresidenta le aconsejó al libertario que “busque asesoramiento médico para no decir barbaridades y un buen psicólogo”.

“¿O tal vez, un buen psiquiatra? Lo necesitás. Y, además, como sos el presidente, le vendría muy bien a todos los argentinos y todas las argentinas”, cerró.