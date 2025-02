De Paul se atribuye haber influenciado en el cambio de look de Messi: “Le está metiendo; para mí la semilla la puse yo” Además, en otro momento de la entrevista que brindó para el medio Infobae, dijo: "Cristiano Ronaldo es terrible goleador, pero Leo es arte". Después de que el futbolista portugués dijera que es el mejor del mundo, el 7 de la Scaloneta aseguró: "El que vio un poco de futbol sabe que como Messi no va a haber nadie"

El cambio de look de Lionel Messi no pasó inadvertido y el pelo largo del capitán de la Selección está en boca de todos. En una entrevista, Rodrigo De Paul se refirió al tema y se atribuyó haber influenciado en ello.

“A mí me gustan mucho los looks. El enano no se viste mal, le está metiendo, para mí la semilla la puse yo. Él es muy orgulloso y no me lo va a decir, pero yo lo fui llevando un poco”, declaró De Paul

“Los pibes se visten bien, sí. No vamos a dar nombres, pero hay alguno medio caído, medio clásico. Hay algunos que usan mucho de la marca deportiva que los viste. Como la marca deportiva en general te manda conjuntos, joggins, todo eso van mandando, y ya caminan con esa”, opinó.

Sobre su pasión por la moda, De Paul sinceró: “Tengo muchas cosas vintage, de los años 90, que creo que está volviendo. Lo veo también en las marcas”.

“No es que lo use una sola vez y después no lo uso más. En el día a día me visto y me puedo poner otra vez lo mismo. Pero sí, lo que va a la Selección o lo que va a una foto de Instagram, por ahí intento no repetirlos“, reconoció.

Además, en otro momento de la entrevista que brindó para Infobae, dijo: “Cristiano Ronaldo es terrible goleador, pero Leo es arte”. Después de que el futbolista portugués dijera que es el mejor del mundo, De Paul aseguró: “El que vio un poco de futbol sabe que como Messi no va a haber nadie”.