Día del Trabajador: por qué se conmemora el 1º de mayo Este jueves, en Argentina y otros países, la fecha conmemora la lucha de trabajadoras y trabajadores por sus derechos y mejoras en las condiciones laborales.

Como cada 1° de mayo, se conmemora el Día del Trabajador, tanto en la Argentina como en otros países del mundo. El objetivo es reconocer a todos los trabajadores y sus derechos. La jornada recuerda la lucha por adquirir mejores condiciones y contratos laborales.

Además, sirve como una oportunidad para reflexionar y abordar los desafíos laborales actuales, como la precarización laboral, la desigualdad salarial, el desempleo y otros temas que afectan a los trabajadores en todo el mundo. Es un recordatorio de los avances logrados gracias a la organización y el activismo, pero también de las metas pendientes por alcanzar.

Todo surgió en la lucha de la clase obrera en los Estados Unidos para conseguir derechos laborales inexistentes por aquel entonces. El deseo de estos trabajadores era cumplir una rutina de 8 horas que fue fundamental para sumar descanso en el día de trabajo.

La fecha se inspira en un lamentable suceso que tuvo lugar durante una sangrienta represión en la fábrica McCornick, en Estados Unidos.

Fue en 1886, que se llevaron a cabo decenas de protestas de trabajadores del sector obrero en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Exigían ser reconocidos por su labor, mejorar sus contratos y la reducción de la jornada laboral, la cual era entre 12 y 18 horas diarias.

Es así que, hacia finales de abril de ese mismo año, se popularizó el lema “Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa” por parte de la agrupación “Noble Order of the Knights of Labor” (La Noble Orden de los Caballeros del Trabajo en inglés).

Como los empresarios no aceptaron sus pedidos, se realizó una huelga de cinco mil personas.

La protesta, que empezó el 1 de mayo, terminó en una violenta represión y ejecución de varios líderes tres días más tarde en un enfrentamiento conocido como Revuelta de Haymarket, la cual empezó luego de que una persona lanzara una bomba que mató a varios agentes.

Unos 31 trabajadores anarquistas y socialistas fueron acusados, cinco de ellos condenados a la horca y tres a prisión. Los hombres que dejaron su vida por mejorar sus condiciones laborales fueron reconocidos como “Los mártires de Chicago”.

"Los martires de Chicago".

El Día Internacional de los Trabajadores fue luego instituido por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional que tuvo lugar en 1889 en París.

En la Argentina, el Día del Trabajador se celebró por primera vez en 1890. El 28 de abril de 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen declaró el 1 de mayo como la “Fiesta del trabajo”.

Este miércoles 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador en la Argentina.

¿Cuándo es el Día del Trabajo en EE.UU.?

Este 2025, el Día del Trabajo en Estados Unidos será el lunes 1° de septiembre. La conmemoración nació en el país norteamericano en 1882, cuando los integrantes de los sindicatos de trabajadores de Nueva York hicieron la propuesta de crear este feriado federal. Lo celebraron por primera vez el 5 de septiembre de ese año.

Los primeros dos años se trató de una celebración limitada a esta ciudad, hasta que, en 1884, otros 23 estados se unieron a la tradición, según informó el Departamento del Trabajo de EE.UU. (DOL, por sus siglas en inglés). Luego, el 28 de junio de 1894, el presidente Grover Cleveland firmó una ley que convertía el primer lunes de septiembre de cada año en feriado nacional.

¿Por qué eligieron septiembre y no mayo? Según explicó a BBC Eric Arnesen, profesor de Historia en la Universidad George Washington, se decidió el noveno mes del año para coincidir con la reunión de los Caballeros del Trabajo, que era la federación laboral más progresista.

Además, la fecha trata de evitar la glorificación de los “mártires de Chicago”, que establecieron en el resto del mundo el 1° de mayo como el Día del Trabajador. Ya que ese día, pero en 1886, miles de obreros se manifestaron en las fábricas de Chicago, para exigir que los añadieran a la Ley Ingersoll firmada por el presidente Andrew Johnson ese mismo año, que proponía jornadas laborales de ocho horas