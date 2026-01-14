El 2025 se posicionó como el tercer año más caluroso de la historia Según el informe del Servicio de Cambio Climático de Copérnico, la temperatura media global quedó apenas por debajo de los registros de 2023 y 2024. Los expertos advierten que el último trienio consolida una tendencia de calentamiento acelerado.

El Servicio de Cambio Climático de Copérnico (C3S) de la Unión Europea reveló este miércoles que el año 2025 se posicionó como el tercero más cálido jamás registrado a escala global. De acuerdo con los datos de la serie histórica, la temperatura media se ubicó apenas 0,01 grados Celsius por debajo de la marca de 2023 y a 0,13 grados Celsius del récord absoluto establecido en 2024.

El nuevo reporte subraya un dato alarmante para la comunidad científica internacional: los últimos tres años (2023, 2024 y 2025) constituyen el trienio con las temperaturas más elevadas desde que existen registros fiables. Esta estadística consolida una tendencia de calentamiento acelerado que persiste año tras año.

Si bien el 2025 no logró superar el máximo histórico de 2024 —que se mantiene como el año más caluroso hasta la fecha—, la mínima diferencia entre estos períodos evidencia que la variabilidad natural, compuesta por ciclos como El Niño y La Niña, está siendo superada por el forzamiento climático de origen antropogénico.

En el análisis de la serie histórica reciente, el 2024 lidera el ranking, seguido por el 2023 con una diferencia marginal, y el 2025 en tercer lugar. Este escenario mantiene la anomalía térmica por encima de los límites de seguridad sugeridos en el Acuerdo de París.

Desde Bruselas, los responsables de Copérnico destacaron que el 2025 estuvo signado por fenómenos meteorológicos extremos, incluyendo olas de calor marítimas prolongadas y precipitaciones intensas en diversas regiones del planeta. Los expertos señalaron que el hecho de que este año se ubique en el podio de los más cálidos, “incluso sin la influencia plena de un evento de El Niño tan fuerte como el de 2024, es un testimonio de la inercia del calentamiento global”.

El informe concluye advirtiendo que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo la única herramienta efectiva para frenar el aumento sistemático de estas anomalías térmicas, que amenazan tanto la biodiversidad como la seguridad alimentaria global.