El emotivo mensaje de uno de los argentinos que sobrevivió al fatal accidente en Playa del Carmen Desde el hospital, Yamil Lucas Figallo subió varias historias a su Instagram donde cuenta sus lesiones y agradeció el apoyo que le están brindando.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Uno de los sobrevivientes del fatal accidente en Playa del Carmen dio detalles de su salud. Desde el hospital, Yamil Lucas Figallo subió varias historias a su Instagram donde contó sus lesiones y agradeció el apoyo que le están brindando.

El joven nacido en Mar del Plata es una de las dos personas que lograron salvarse del choque en el que murieron cinco argentinos y un mexicano el pasado domingo.

A través de las redes sociales, Yamil relató, junto con una foto de sus piernas vendadas, cómo está: “Quiero darle las gracias a todos y todas por los mensajes, la ayuda y el apoyo que me están dando”.

“Tengo nueve fracturas, seis de costillas, son tres de cada lado. Tres vértebras de la columna de la columna, dos lumbares y una torácica. Seguimos haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien. En cuánto sepa se los contaré”, continuó con el relato el joven.

Se supo que un familiar de Figallo logró viajar hasta el país para acompañarlo en su evolución: “Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan les prometo que yo no los voy a abandonar”.

Acerca del fatal accidente, que ocurrió cuando los argentinos regresaban de hacer las renovaciones de sus estadías por 180 días, indicó: “No encuentro palabras para describir lo que me ha tocado vivir”.

”Quiero darles desde mi lugar mi más sentido pésame a la familia de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y del chofer de la VAN. Que el universo los tenga en la gloria a todos”, finalizó.

MIRA TAMBIÉN Milei se reunió con el presidente de Italia, Sergio Mattarella

Micaela Papiermeister, de 23 años, es la otra sobreviviente del choque. Desde la Cancillería argentina informaron que sufrió diversas fracturas y fue operada, por lo que se encuentra en estado reservado.

El lunes por la tarde, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo comunicó las identidades de los involucrados en el siniestro.

Yamil Lucas Figallo, de 30 años, y Micaela Papiermeister, de 23, permanecen internados.

Los argentinos que fallecieron en el accidente son: Hernán Ezequiel Sibella, Vanesa Paola Silvia Díaz, Gerónimo Amengual, Maximiliano Nicolás Laviano y Nahuel López.

MIRA TAMBIÉN El Ejército israelí rescató a dos rehenes argentinos de Hamás: cómo fue el reencuentro con las familias

En tanto, la sexta víctima es Freddy Omar Quijano Carrillo, de nacionalidad mexicana y que, al momento del siniestro, estaba almorzando dentro de su auto a la vera de la carretera Puerto Aventuras-Tulum en Quintana Roo.

Fuente Noticias Argentinas