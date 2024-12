El fuerte cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán La Chiqui recibió al ex marido de Pampita y ex funcionario porteño el último sábado en su programa. Desde dificultades en la dicción hasta el ninguneo de “no sos tan importante”, los “momentos” de una noche intensa. Mirá

El último sábado, Mirtha Legrand y Roberto García Moritán protagonizaron un agitado cruce en La noche de ML (El Trece, el Tres). El ex funcionario porteño y ex pareja de Carolina Ardohain se sentó a la mesa de La Chiqui que lo llevó por distintos temas: desde las denuncias por corrupción en su contra hasta la supuesta infidelidad a Pampita.

La discusión entre Mirtha y García Moritán comenzó con una frase de la conductora: “Qué guerra nos has dado”. Y el invitado avisó que no se iba a callar: “No te la voy a hacer fácil, Mirtha, porque yo tengo una visión muy distinta a la tuya”.

“¿Por qué te separaste? ¿Fuiste infiel?”, le preguntó la Legrand cinco minutos después. “Fue muy brutal lo que viví”, respondió Roberto, y siguió: “Es verdad que con Caro no estábamos bien pero la realidad es que lo importante es ponerle foco a la violentísima operación política que yo viví, que se llevó puesto mi matrimonio, que se metió con mi familia y con mi trabajo. Uno no termina de dimensionar. Yo era ministro de la Ciudad de Buenos Aires y me vi obligado a renunciar”.

Para el ex ministro, todo se trató de una “obvia operación” y explicó que dejó el cargo “por el acoso que estaban recibiendo todos mis familiares”.

Y Mirtha no aflojó en ningún momento. “¿Es verdad que Pampita encontró el llamado de otra persona?”, interrogó y, ante la negativa de su invitado, fue por más: “Mirá que Carolina no miente nunca”. “No, es mentira. Se dijeron barbaridades, mentiras”, sostuvo Gracía Moritán.

Ya sin reparos, La Chiqui le dijo a Roberto: “A nadie le importaba tu función pública. Mirá la realidad. Vos eras el marido de Carolina, la modelo número uno de la Argentina. Una mujer que está en todos lados. Y ese matrimonio que aparentemente era bien avenido, con una chiquita de tres años, de pronto se separa. Es un escándalo. Te va a doler lo que te voy a decir, pero a nadie le importa que seas funcionario público. Importa que seas el marido de Pampita”.

Cada vez más serio, Moritán reiteró lo de la “operación mediática” y, con indignación, resopló: “A la gente lo que le importa es si le metí los cuernos o no a Pampita”.

“Y sí”, intervino Mirtha, ácida como pocas veces. Sin embargo, reservaba algo más para el final: “La mitad de las cosas no te entiendo. No sé lo que decís. Tenés una dicción muy rápida”.

Luego de que la Legrand insistiera con la frase “la gente quiere saber”, García Moritán replicó: “Yo creo que vos querés saber. Y además, se ve que te han operado a vos también”. Pero Mirtha esquivó el ataque con un “no sos tan importante”.

