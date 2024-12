El Gobierno anunció que convocará a extraordinarias entre el 5 y el 27 de diciembre Así lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni a través de su cuenta de X. Entre los tópicos a debatir estarán la reforma electoral, el juicio en ausencia y la ley anti mafia.

A través de su cuenta de X, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno convocará a extraordinarias entre el 5 y el 27 de diciembre. El temario no incluye el Presupuesto 2025.

Según informó Adorni, los temas a tratar serán los siguientes: Reforma electoral; Reforma política; Juicio en ausencia; Ley anti mafia; Viajes del presidente; Reforma de los fueros de la política.

“Vamos a mandar lo que nos interesa y nos parece urgente, como la reforma política. Nos parece relevante tratarlo en diciembre para acelerar la planificación electoral”, expresó un colaborador cercano al presidente. Esta iniciativa contiene la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los cambios en la composición de los partidos políticos (Ley 23.298) y las modificaciones sobre su financiamiento (Ley 26.215)

Entre las ausencias, además del Presupuesto, no entrarán los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema en la primera convocatoria. “No están los votos y no vamos a mandarlos sin consenso”, expresó un funcionario. Tampóco Ficha Limpia, que no tuvo quórum la semana pasada.

