El PRO criticó al Gobierno por no incluir el Presupuesto 2025 en sesiones extraordinarias Desde la fuerza política que dirige Mauricio Macri celebraron la incorporación del proyecto de Ficha Limpia en el temario

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El PRO celebró la inclusión del proyecto de Ficha Limpia en el temario de las sesiones extraordinarias, que comenzarán el 20 de enero, aunque objetó la decisión de dejar afuera del listado de siete iniciativas a tratar durante este período el Presupuesto 2025.

“Su exclusión evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo, especialmente en un momento político que exige amplios consensos“, opinaron los dirigentes de la fuerza dirigida por Mauricio Macri.

En esa línea, el PRO enfatizó que “la ley de Presupuesto es una herramienta esencial que no solo organiza, proporciona previsión e impone límites, sino que también fomenta el consenso democrático” y advirtió que la decisión del Gobierno de no tratar el proyecto en este período “aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta”.

“Reiteramos la propuesta de conformar un equipo de trabajo entre el PRO y el partido gobernante, con el objetivo de impulsar los cambios estructurales que la Argentina necesita para avanzar hacia un futuro más justo”, aclararon.

MIRA TAMBIÉN Un estudio sostiene que los alimentos crecen mejor en la Luna que en Marte

De cara a las elecciones legislativas, y mientras continúa el debate sobre si ir en una lista conjunta con La Libertad Avanza o por separado, el partido amarillo instó a la unidad: “Terminar con tantos años de populismo y demagogia exige nuestro mejor esfuerzo conjunto, esfuerzo que le debemos al electorado que nos encomendó defender las banderas de cambio, libertad y respeto por las instituciones“.