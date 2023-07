El tiempo pasa más rápido que antes: estudio reveló aceleración de los días desde el Big Bang Científicos demostraron un proceso llamado "dilatación del tiempo". Hace aproximadamente un poco más de 12 millones de años, el tiempo pasaba una quinta parte de lo que pasa actualmente: un segundo de hoy, eran cinco hace millones de años.

Un estudio reveló que el tiempo pasaba más lento en las primeras etapas del universo. Con observaciones de una clase de agujeros negros llamados cuásares, los científicos demostraron un proceso llamado “dilatación del tiempo” poco después del Big Bang.

En ese momento, hace aproximadamente un poco más de 12 millones de años, el tiempo pasaba una quinta parte de lo que pasa hoy. Es decir, los primeros mil millones de años de existencia del universo, el tiempo pasó cinco veces más lento que en la actualidad, según una nueva investigación publicada en la revista especializada Nature Astronomy.

En un hallazgo que confirma una predicción clave de la teoría general de la relatividad de Einstein, indica que cuando los astrónomos observan el universo distante, no solo están mirando hacia atrás en el tiempo a cuando era más joven, también lo ven moverse en cámara lenta.

Geraint Lewis, de la Universidad de Sydney, quien dirigió el estudio, dijo: “Realmente no entendemos el tiempo y su limitación, y algunas cosas aún no se descartan: viajes en el tiempo, impulsos warp, etc. El futuro podría ser muy emocionante”. , aunque tal vez no.





Los cuásares, entre los objetos más brillantes del universo, se utilizaron como un “reloj” en el estudio para medir el tiempo en el pasado remoto.

Los cuásares son agujeros negros supermasivos tremendamente activos de millones a miles de millones de veces más masivos que nuestro sol, que generalmente residen en los centros de las galaxias. Devoran la materia atraída hacia ellos por su inmensa atracción gravitatoria y liberan torrentes de radiación, incluidos chorros de partículas de alta energía, mientras un disco brillante de materia gira a su alrededor.

Los investigadores utilizaron observaciones relacionadas con el brillo de 190 cuásares en todo el universo que datan de unos 1500 millones de años después del Big Bang.





Compararon el brillo de estos cuásares en varias longitudes de onda con el de los cuásares existentes en la actualidad, y descubrieron que ciertas fluctuaciones que ocurren en un período de tiempo particular en la actualidad lo hacían cinco veces más lentamente en los cuásares más antiguos.

Einstein, en su teoría general de la relatividad, demostró que el tiempo y el espacio están entrelazados y que el universo se ha estado expandiendo en todas direcciones desde el Big Bang.

El profesor Lewis dijo que esta expansión continua explica cómo el tiempo fluyó más lentamente al principio de la historia del universo en relación con la actualidad.

No es como si todo estuviera en cámara lenta: si pudieras ser transportado a esa época, un segundo todavía te parecería un segundo. Pero desde la perspectiva de una persona hoy, un segundo en ese entonces se desarrollaría en cinco segundos ahora “En la física moderna, el tiempo es algo complicado”, dijo el profesor Lewis.

Al observar objetos lejanos, los científicos miran hacia atrás en el tiempo debido al tiempo que tarda la luz en viajar por el espacio. De esa manera documentaron previamente la dilatación del tiempo que data de hace aproximadamente siete mil millones de años, según las observaciones de explosiones estelares llamadas supernovas.