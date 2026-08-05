Facundo Moyano quedó en libertad tras ser indagado por violencia de género El exdiputado declaró ante la Justicia tras ser denunciado por su pareja, Candela Arizaga. Permanecerá imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, y se le dictó una restricción de acercamiento de 300 metros.

Facundo Moyano recuperó la libertad este martes luego de prestar declaración indagatoria en la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. El exdiputado se encuentra imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad agravadas por el contexto de violencia de género contra su novia, Candela Arizaga. Al retirarse de la sede judicial, el dirigente dialogó brevemente con la prensa y se limitó a afirmar: “Está todo aclarado”.

Moyano compareció ante el auxiliar fiscal Julián Pistone tras el allanamiento realizado durante la jornada en su domicilio del barrio porteño de Belgrano, un procedimiento ordenado a raíz de la denuncia inicial. Una vez finalizada la audiencia, la Justicia dispuso su inmediata liberación. Sin embargo, su abogado defensor, Miguel Molina, confirmó que el ex legislador continuará vinculado al expediente y deberá acatar estrictas medidas cautelares.

En este sentido, las disposiciones adoptadas por la Justicia contra el exlíder sindical incluyen una restricción de acercamiento en un radio de 300 metros y la prohibición absoluta de mantener cualquier tipo de contacto con la víctima.

El allanamiento y las repercusiones

El operativo policial se llevó a cabo en la vivienda del hijo del líder camionero Hugo Moyano, ubicada en la avenida Del Libertador al 5400. Allí, efectivos de la Policía de la Ciudad procedieron al secuestro de dos teléfonos celulares que serán peritados en los próximos días. Asimismo, fuentes del caso confirmaron que no se hallaron drogas en el departamento. El expediente sigue su curso mientras la fiscalía continúa reuniendo elementos de prueba para reconstruir las circunstancias del hecho denunciado.

MIRA TAMBIÉN Una nueva vacuna contra el ébola entra en fase de prueba en humanos

Por otra parte, un detalle que sumó atención mediática al caso ocurrió en el ámbito de las redes sociales. En medio del hermetismo, Victoria Arizaga, hermana de la influencer Candela Arizaga —quien previamente había negado haber sufrido violencia por parte de Moyano—, publicó una historia en su cuenta personal de Instagram, aunque poco tiempo después decidió eliminarla.