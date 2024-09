Federico Sturzenegger apuntó contra los pilotos por el paro de 24 horas Para el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, no debería haber aumentos salariales hasta que Aerolíneas Argentinas tenga ganancias. Expuso que "cobran entre 3 y 20 millones por mes”.

El ministro de Transformación y Desregulación del Estado Federico Sturzenegger opinó sobre el paro de 24 horas que realizan los pilotos y tripulantes de cabina, que dejaron a más de 37 mil pasajeros sin volar en gran parte del viernes y sábado.

“Están parando porque no le dieron los asientos en primera. Ganan entre 3 y 20 millones de pesos en tres vuelos por mes”, apuntó. “Quieren hacer volar a toda su familia en primera y por eso es el paro. El Gobierno no tiene por qué aumentarles, ellos tienen su plata, no a costa del contribuyente”.

En declaraciones radiales, agregó: “El Gobierno tenía el proyecto de privatizar Aerolíneas, por eso la firmeza que tenemos. Tenemos responsabilidad con el Congreso. Por ahora vamos a seguir lidiando con esta situación de Aerolíneas. Nos vamos a mantener en una posición muy firme”.

“Si el gremio insiste en perjudicar a la gente, van a seguir perdiendo ellos. 30 diputados del PRO presentaron un proyecto para privatizar Aerolíneas”, sumó el funcionario.

La situación de Pablo Biró

El secretario de Transporte Franco Mogetta anunció que el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) Pabló Biró será excluido del directorio de Aerolíneas Argentinas, tras el paro salvaje de este viernes que afecta a más de 37 mil pasajeros y la cancelación de 319 vuelos.

Aerolíneas Argentinas: la cifra millonaria que pierde la empresa por el paro de pilotos y tripulantes de cabina

“El sindicalista Pablo Biró va a ser excluido del directorio de Aerolíneas Argentinas la semana que viene, en la próxima asamblea”, indicó Mogetta.

En el mismo sentido, el funcionario amplió que “se les va a reclamar al sindicato y a él por los daños y las pérdidas que le han generado a la compañía”.

La huelga

Desde ayer al mediodía y hasta las 12 de hoy sábado, pilotos y trabajadores aeronáuticos de la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) continúan con la huelga de 24 horas en Aeroparque y Ezeiza, afectando a más de 37.000 pasajeros y 319 vuelos afectados.

Se trata del paro más extenso en lo que va de la gestión de Javier Milei. Los sindicatos reclaman un aumento salarial de al menos 25%, cuando la administración libertaria ofrece 11%.

Mientras tanto, el Gobierno insiste con su plan de privatizar la empresa aunque todavía no tiene el aval del Congreso..

Como si fuera poco, al paro de Aerolíneas se suma una protesta de Intercargo, que brinda servicios de rampa. Así también se ven perjudicados los pasajeros que hayan comprado tickets con las low cost Flybondi o JetSmart. La primera de estas compañías trasladó todas sus operaciones a Ezeiza, por lo menos hasta el mediodía, ya que allí no dependen de Intercargo.

En la mañana de este sábado, los empleados se encontraban sentados en sus puestos con los carteles que anuncian la continuidad de la huelga.

Fuente Noticias Argentinas