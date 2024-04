Florencia Peña bancó a Guillermo Francella: “Nunca se tiró en contra del Incaa” La actriz consideró que desde los medios se hizo foco sobre las declaraciones del actor y se subestimó lo realmente importante que es que el instituto está cerrado. Además, aseguró que su compañero en Casados con Hijos cree que debe funcionar

Los dichos de Guillermo Francella sobre el gobierno de Javier Milei todavía despiertan repercusiones. En este caso, de la mano de la actriz Florencia Peña, quien bancó al actor e hizo algunas aclaraciones sobre el pensamiento de su amigo y colega.

La reconocida actriz dio una entrevista en Lam (América TV) en la que se refirió a las polémicas declaraciones de su compañero de Casados con Hijos, quien hace unas semanas, en Radio Mitre compartió su apoyo a las políticas de Javier Milei y no se refirió a los recortes en el área de cultura o de la desfinanciación del Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), por lo que muchos actores salieron a repudiarlo.

Florencia Peña, quien trabajó muchos años con Guillermo Francella en televisión y teatro, respondió: “Qué pesados que son con eso. Se armó porque no pararon de preguntarle a todo el mundo. Yo hablé con Guille y nunca se tiró en contra del Incaa. Todo lo contrario. Si el problema es el foco en nosotros, estamos sacando el foco de lo imporante: el Incaa está cerrado en este momento. Después, cada uno puede pensar lo que quiere”.

En este sentido, según informó el diario La Nación, la actriz reconoció cómo fueron estos años de trabajo junto al actor con respecto a sus posturas políticas. “Guille y yo no pensamos igual. Nos queremos, nos respetamos y la verdad que cuando hablé con él, siento que no es lo que decimos, sino lo que hacen con lo que decimos. Guille dio su opinión. Podés estar de acuerdo o no, pero en ningún momento se tiró en contra del Incaa. De hecho, me aclaró ‘mirá lo que pienso del Incaa, buscá lo que pienso, ¿cómo voy a estar a favor de que se cierre? Si yo soy un tipo de cine’”, indicó.

Luego, dio su mirada acerca de la situación actual del Incaa. “Lo que queremos los actores es que si hay que mejorar el funcionamiento del Incaa, mejorémoslo. Pero no tiremos por la borda todo lo que hemos hecho en materia de cultura, me parece que necesitamos que no se desfinancie. Y que se entienda también que no es ‘con la tuya’ con la que nosotros hacemos cine. Yo hace 43 años que trabajo y trabajé siempre en el sector privado. Se trató de instalar que nosotros los actores nos quedamos con una plata que no nos pertenece. Hay un enredo. Estamos preocupados. Me parece que de eso tenemos que hablar”, manifestó.

Para cerrar, el cronista le consultó por los dichos que de Esteban Lamothe, de Nancy Dupláa y Dolores Fonzi contra Francella. Ante eso, Peña concluyó: “Yo voy a respetar todo lo que piensen. Soy una de las que más trabajo con Guille y lo quiero como la quiero a Nancy y a Dolores”.