Gisela Bernal habló en exclusiva con El Ocho sobre su exitosa participación en la obra “Bien Argentino” Gisela Bernal, en una entrevista exclusiva con El Ocho, destacó su participación en la exitosa obra “Bien Argentino”, su amistad con Flavio Mendoza, su aprendizaje en Italia, y cómo superó las críticas y los desafíos de su vida.

En una entrevista exclusiva con El Ocho, Gisela Bernal habló sobre su participación en la exitosa obra “Bien Argentino”, que se presenta en Villa Carlos Paz y es un éxito en la temporada de verano.

Bernal destacó la gran puesta en escena, el sonido y la “magia artística increíble” de la obra, que cuenta con grandes artistas en el escenario. “Es un momento para disfrutar y relajarse”, dijo, y agregó que los espectadores pueden comer bien y pasar un buen momento antes de presenciar el show.

La artista también habló de su excelente y larga relación de amistad con Flavio Mendoza, quien recientemente fue a ver la obra. Recordó cuando vivió tres años y medio en Italia, una experiencia que le sirvió mucho para su futuro.

Al volver al país, Gisela sostiene que regresó con otra mentalidad y aprendió a no darle importancia a las críticas que están muy presentes en los medios argentinos. Reflexionó sobre su vida y dijo: “Lo peor que me pasó en la vida terminó siendo lo mejor que me sucedió porque así pude aprender y ver quiénes realmente me acompañaban en mi vida”.