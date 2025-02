Guillermo Francos sobre la movilización antifascista del sábado: “No me parece que haya sido una marcha significativa” El jefe de Gabinete aseguró que la denominada marcha antifascista realizada el sábado en varias ciudades de Argentina y del mundo, estuvo politizada y planteó que las declaraciones del Presidente en el Foro de Davos fueron mal interpretadas

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que la movilización del sábado pasado, denominada marcha antifascista –y que se realizó en varias ciudades de Argentina y del mundo, para rechazar las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro de Davos– no “fue significativa”.

Al ser consultado sobre el alcance de la marcha por el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, el ministro coordinador planteó: “El sábado se movilizó un grupo de la sociedad acompañado por un grupo político que aprovecha estas expresiones para ir en contra del gobierno nacional y del Presidente, de todas maneras no me parece que haya sido una marcha significativa”.

Francos dijo que “del otro lado” está la gran mayoría de los argentinos que no le presta atención a este tipo de movilizaciones porque saben que se trata de algo “politizado”.

El sábado pasado, el colectivo LGBTQI+ encabezó una protesta que tuvo su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias argentinas en contra de manifestaciones del jefe de Estado que fueron consideradas discriminatorias. A la marcha se sumaron dirigentes políticos de distintos partidos, sindicalistas y artistas.

El domingo, 24 horas después de la concentración, Milei aseguró que la comunidad LGBTQI+ fue “usada” por sectores políticos al difundir un video editado de su discurso en Davos, donde habló de la ideología de género y del feminismo.

Este lunes, Francos aseguró: “Yo lamento mucho que se haya utilizado esto, cuando de ninguna manera el Presidente ni nadie que integra su equipo tiene estas posiciones fóbicas contra un colectivo que sabemos que existe”.

“Fundamentalmente nuestro gobierno es liberal y un gobierno liberal promueve la libertad fundamentalmente como eje de toda su acción política y de su ideología. Con lo cual mal podríamos estar cuestionando a un sector social que se expresa de esa manera. Además, leí y releí el discurso del presidente en Davos y no encuentro de ninguna manera que él haya expresado una posición en contra de ese sector. Así que no sé, lamento mucho la mala interpretación, y seguiremos trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo hasta ahora, tratando que el Estado no interfiera en la libertad de los argentinos como lo ha hecho hasta ahora”, desarrolló.

MIRA TAMBIÉN Diputados debatirá este jueves con foco en la reforma electoral

El jefe de ministros apuntó además contra Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien el sábado estuvo en la movilización que se realizó a Plaza de Mayo en momentos que el distrito que él gobierna atraviesa una situación sensible por la ola de inseguridad.

“A mí me daba un poco de bronca su presencia cuando la provincia está incendiada por los hechos de inseguridad. Lo que hemos visto la semana pasada: gente defendiéndose por su propia cuenta, lo que vemos todos los días… No hay nada que se esté haciendo para terminar con esto”, completó.