Javier Milei habló de Jorge Lanata y explicó por qué no se expresó tras su muerte El presidente dijo que el periodista tuvo “luces y sombras” y compartió una anécdota que los relaciona indirectamente a ambos

A más de una semana de la muerte de Jorge Lanata, Javier Milei habló del periodista, realizó un repaso por su carrera profesional, explicó los motivos por los que no escribió nada relacionado al fallecimiento y también narró una anécdota que involucra indirectamente a Conan y el conductor de Periodismo Para Todos.

“Desde mi punto de vista, frente a esa situación, yo temía, y acerté, que cualquier opinión que se hiciera iba a ser llenada de manera miserable y en esa miserabilidad tener un manoseo de índole político”, afirmó el Jefe de Estado para justiciar el silencio.

Luego, Milei destacó el aporte de Lanata al periodismo y señaló la capacidad que tuvo para transformar el oficio en un “espectáculo” televisivo y apuntó que fue una persona con “luces y sombras”, como cualquier otro ser humano.. “Uno puede cuestionar la creación de un ejército de zurdos que le contaminaron la cabeza a los argentinos (por su rol en la jefatura del diario Página/12) o puede reivindicarlo en su última etapa, persiguiendo a los kirchneristas hasta abajo de la cama. Esa es mi opinión y nadie puede poner en duda eso”, expresó el mandatario.

“Si he tenido diferencia con él, es un problema mío. Y tampoco es la estupidez de compararlo con el hijo de remil puta (sic) de Ginés González García, que es corresponsable de una cuarentena que es un delito de lesa humanidad”, siguió, en una seguidilla de descalificaciones al exministro de Salud de Néstor Kirchner y de Alberto Fernández.

“Días después de que partió Lanata, partió Leo Dan y no veo que salieran a exigir que todo el mundo opine sobre eso. El problema lo tienen los periodistas que se creen el centro del mundo”, dijo, criticando duramente al oficio.

En otro tramo de la entrevista el Presidente contó una anécdota personal que conectó indirectamente al periodista con un episodio crítico en la vida de su perro Conan, al que considera parte de su familia. “Tengo un fuerte agradecimiento a Lanata, y él nunca lo supo. Lo sabe muy poca gente. No hace falta que aclare que lo más importante de mi vida son mis hijitos de cuatro patas: Conan, Milton, Robert y Lucas; y hoy mi hermana. Y después el mundo, si se quiere”, arrancó Milei con su relato.

“Yo era un cliente intenso de PPT (el programa que Lanata conducía en Canal 13) -continuó-. Estaba en la casa de mi madre y al otro día tenía que ir muy temprano a trabajar. Mi mamá me dice: «¿por qué no ves Lanata acá?». Y le dije que mejor me iba a casa porque me tenía que levantar temprano”, explicó.

Esa decisión fue crucial, ya que, pocos minutos después de llegar a su departamento, una explosión en el edificio desató un incendio. “Pensé que lo habían censurado a Lanata. De repente empiezo a respirar el aire, estaba raro. Conan se va al balcón y yo fui al balcón. Una vecina me llama y me dice: «hay un incendio»,” recordó.

El presidente detalló que logró rescatar a Conan, quien pesa aproximadamente 90 kilos, bajándolo por las escaleras mientras el edificio estaba lleno de humo y vidrios rotos. Una vez a salvo, llevó al perro al veterinario para que lo revisara. “Conan estaba bien, el problema era yo, estaba cianótico, me había puesto azul”, contó. Y cerró el tema con un mensaje o reconocimiento al periodista. “Pude haber tenido muchas diferencias, pero cuando yo me jugué la vida por mi hijo de cuatro patas yo estaba en mi casa gracias a que estaba yendo a ver el programa de Lanata”, dijo.