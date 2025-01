Javier Milei volvió a respaldar a Elon Musk y cargó contra “los imbéciles de izquierda” El presidente argentino defendió al magnate nuevamente, tras las críticas que recibió por su saludo cuando asumió como funcionario de Donald Trump. Qué dijo

Después de respaldarlo por su gesto durante la asunción de Trump a la presidencia de Estados Unidos, el primer mandatario argentino, Javier Milei, se volvió a manifestar en favor de Elon Musk y cargó contra “los imbéciles de izquierda”.

A través de sus redes sociales, Milei, que arribó a Buenos Aires luego de su gira Estados Unidos y Suiza, afirmó que “mientras los imbéciles de izquierda se entretienen con el saludo de Elon (inventando estupideces porque no se aguantan que haya expandido nuestra libertad a costa de que ellos pierdan el monopolio del relato), Elon se entretiene generando conectividad global de celulares. CIAO”.

El gesto de Musk, quien recientemente asumió como funcionario del gobierno de Donald Trump, generó controversias por su similitud con gestos asociados al nazismo, fue abordado por Milei en una publicación tras las críticas que recibió el magnate: “Nazi las pelotas”.

También calificó las críticas hacia el empresario como “difamaciones” y sostuvo que es “uno de los hombres más importantes de la historia”. “Elon no está solo. No solo no les tenemos miedo. Los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de putas tiemblen“, agregó.