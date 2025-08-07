Jueves pasado por agua en Tucumán: lluvias y apenas 14° de máxima El cielo estará cubierto y con precipitaciones durante gran parte del día en la provincia.

Este jueves amaneció con paraguas en mano para los tucumanos. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará marcada por lluvias aisladas y temperaturas bajas: la mínima será de 8° y la máxima no superará los 14°.

Los datos actuales muestran una humedad del 65 %, presión de 966.6 hPa, vientos suaves del sur a 4 km/h y una visibilidad de 7 kilómetros.

El Observador Meteorológico Cristofer Brito explicó que estas condiciones se deben al ingreso de un frente frío: “Las lluvias se irán disipando durante la mañana del viernes. Luego tendremos un fin de semana con sol a pleno, aunque con mañanas frías”.

Y adelantó algo más: “La próxima semana podrían volver los días cálidos, así que vayan sacando las remeras del ropero”.