La Libertad Avanza Refuerza su Línea Dura con el PRO: “Rendición Absoluta” Desde el espacio de Karina Milei, insisten en que no habrá acuerdos con el PRO y que quienes se sumen al oficialismo deben hacerlo sin condiciones.

El clima político se enrarece en la arena liberal tras las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri sobre el escándalo conocido como “criptogate”. Referentes de La Libertad Avanza (LLA), encabezados por Karina Milei, ratificaron su postura de “rendición absoluta” para los dirigentes del PRO que busquen sumarse al oficialismo, reafirmando que no habrá acuerdos con el espacio de Macri.

Fuentes cercanas a LLA subrayaron que la estrategia del movimiento sigue siendo la de atraer a los dirigentes del PRO de manera individual, pero sin que eso implique un pacto formal o mesa conjunta. “La Libertad Avanza va solo a la elección”, insistieron desde el partido liberal, dejando claro que cualquier miembro del PRO que decida unirse al oficialismo deberá hacerlo “sin condiciones” y con “rendición absoluta”, sin negociación de por medio.

En este contexto, desde las usinas libertarias desestimaron la posibilidad de un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires, un distrito clave en las elecciones del país. “No hay ni va a haber una mesa conjunta”, aseguraron, reafirmando su postura de distanciamiento con el espacio de Macri.

Pero las críticas no se detuvieron ahí. Desde el sector de Milei se arremetió fuertemente contra el ex mandatario. “Mauricio ya no va a sumar nunca más. Es el mismo presidente que nos prometió el mejor equipo de los últimos 50 años y nos hicimos mierda en tres”, sentenciaron con dureza. Y en cuanto al impacto del “criptogate”, restaron importancia a su repercusión en la influencia de Macri, asegurando que este escándalo no modificaría “en nada” las negociaciones entre los espacios de cara a las elecciones.

Este cruce refleja las tensiones que marcan el camino hacia los comicios, donde La Libertad Avanza sigue apostando a su fuerza de arrastre y el PRO se ve en una encrucijada, tras las críticas de su ex líder.