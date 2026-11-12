El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, dialogó con Eduardo Feinmann en Radio Mitre sobre sus recientes declaraciones sobre la justicia social, el futuro del país y el crecimiento sostenido de sectores clave como Vaca Muerta y la minería.
El presidente de la CAC defendió sus dichos y criticó a la clase política por haber convertido la “justicia social” en un “eslogan vacío”. En esa línea, Grinman apuntó contra los distintos gobiernos del último siglo, expresando que “todos hablaron de justicia social, de país rico”, pero que eso no se tradujo en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. “¿Cómo estamos después de 60 años? ¿Estamos mejor en términos de justicia social?”, se preguntó de manera retórica.
Grinman aclaró que no está en contra de la justicia social, sino que, por el contrario, la promueve y desea que se cumpla. Enfatizó en que las personas, especialmente las de los sectores más vulnerables, tengan igualdad de derechos, oportunidades, un trabajo y una vivienda digna. Sin embargo, cuestionó por qué este objetivo no se ha alcanzado en los últimos 100 años.
“La Argentina es un país que ha desperdiciado todas las oportunidades”, sentenció el dirigente empresarial. “Hemos tenido todos los gobiernos de todos los colores, más las desgracias de las dictaduras militares, y recién ahora, en estos últimos tres años, hemos comenzado a transitar un camino diferente”, aseguró.
Al ser consultado sobre el futuro del país, Grinman se mostró optimista: “Veo un futuro extraordinario. El tema es la paciencia de la sociedad”. El titular de la CAC señaló que, luego de haber recibido “un país devastado”, la clase política ha logrado importantes avances. En este sentido, destacó el superávit fiscal y comercial de 34 meses consecutivos, un hito inédito en la historia argentina reciente, y el ingreso de dólares que necesita el país.
Grinman también resaltó el potencial de sectores como Vaca Muerta y la minería, señalando que la exportación de minerales está creciendo. Como ejemplo, mencionó el caso de Chile, que históricamente ha exportado significativamente más minerales que Argentina, pero destacó que la brecha se está reduciendo gracias a nuevas políticas. “Si usted me pregunta cómo veo el país para el futuro, veo un futuro extraordinario. El tema es la paciencia de la sociedad”, concluyó.
En cuanto al mensaje del papa León XIV, Grinman expresó que transmite una “sensación de paz y tranquilidad” y consideró que es un “punto de inflexión” para el país. Valoró la importancia de las diferencias en un sistema democrático y llamó a bajar el nivel de confrontación en todos los sectores, enfocándose en el futuro de los argentinos.