Mario Grinman y un pronóstico alentador: “Veo un futuro extraordinario para el país; el tema es la paciencia de la sociedad” El titular de la Cámara Argentina de Comercio hizo un balance positivo sobre la gestión económica, destacando el superávit fiscal y el potencial exportador de sectores clave. "Recién en estos últimos tres años comenzamos a transitar un camino diferente", afirmó.

Por Redacción - El Ocho 12/11/2026 · 10:30 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio