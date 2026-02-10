El Carnaval de Los Tekis 2026 motoriza la economía de Jujuy con 1.200 puestos de trabajo Del 13 al 16 de febrero, la Ciudad Cultural se convierte en el epicentro del festejo nacional. Con un 94% de mano de obra local y una grilla estelar que incluye a Luck Ra y Kapanga, el evento consolida a San Salvador como destino turístico clave.

El Carnaval de Los Tekis 2026 ultima detalles para su nueva edición, posicionando a San Salvador de Jujuy en el centro del mapa turístico nacional. El evento, que se llevará a cabo del 13 al 16 de febrero en el predio de la Ciudad Cultural, trasciende lo estrictamente festivo para convertirse en un motor fundamental para la economía regional.

Más allá de la música y la tradición, los números reflejan el impacto productivo del festival: la organización genera más de 1.200 puestos de trabajo, de los cuales el 94% corresponde a mano de obra y proveedores locales. Esta dinámica fortalece el desarrollo de la comunidad y ofrece oportunidades directas e indirectas a cientos de familias jujeñas.

Identidad y desarrollo turístico

“El Carnaval es el momento más esperado en Jujuy y donde la provincia decide compartir con el mundo nuestra cultura, tradición, mostrar quiénes somos”, destacan desde la producción del evento.

La afluencia masiva de visitantes de todo el país activa el consumo en sectores clave como la gastronomía, la hotelería y el transporte de la capital provincial. Con la experiencia acumulada de años anteriores, la edición 2026 apuesta a ampliar la infraestructura para mejorar la experiencia de los miles de turistas que llegarán a “carnavalear” al norte argentino.

MIRA TAMBIÉN Día Mundial de la Pizza: por qué se celebra hoy el plato más famoso del mundo

Una cartelera que cruza fronteras

Para este año, la propuesta artística busca fusionar géneros y generaciones. Además de los anfitriones, el escenario principal vibrará con figuras del folklore como el Chaqueño Palavecino y Luciano Pereyra. La fiesta se completará con la energía del rock de Kapanga y los hits del momento de la mano de Luck Ra, asegurando cuatro noches inolvidables.