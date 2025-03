Morena Rial y una nueva polémica: ausente en una pericia psicológica tras salir a bailar La influencer se defendió y aseguró que no recibió notificación oficial

Morena Rial volvió a estar en el ojo de la tormenta. Tras haber salido a bailar anoche, esta mañana no se presentó a la pericia psicológica programada en el marco de la causa en su contra. La hija del periodista Jorge Rial, quien estuvo diez días detenida por su presunta participación en un robo en Villa Adelina, negó haber sido notificada de la citación y justificó su ausencia.

“No me llegó ninguna notificación de nada”, aseguró Morena, quien además argumentó que si le mencionaron la pericia cuando estuvo detenida, “ni se acuerda”. “Esperaba que me dijeran el lugar y la hora. No tengo por qué esconderme”, agregó.

En cuanto a las críticas por su salida nocturna, la influencer se mostró molesta: “También tengo derecho a salir un rato, estoy encerrada todo el día en mi casa. No tengo prisión domiciliaria, puedo hacer una vida medianamente normal”, expresó.

Sobre su situación legal, Morena reconoció que su detención la llevó a reflexionar: “Obviamente estoy arrepentida. No soy rebelde en cuanto a la justicia, porque es a quien le tengo que cumplir. Pero rebelde voy a ser siempre, no me voy a quedar callada si hablan de mí”, enfatizó.

Por su parte, su abogado, Alejandro Cipolla, defendió a su clienta y cuestionó el tratamiento mediático que recibe. “Siempre le digo que baje el perfil, pero hoy la exterminaron en la prensa”, sostuvo. Además, destacó que Morena “hace tres semanas que no sale de su casa”, y que una salida breve no debería ser motivo de escándalo: “Más allá de lo que se le pueda reprochar, también hay que entender que una persona tiene derecho a despejarse, aunque sea por un par de horas”, concluyó.

La polémica en torno a la joven sigue sumando capítulos, mientras la causa judicial avanza y la opinión pública no deja de debatir sobre su conducta y sus declaraciones.