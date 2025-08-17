Cada 17 de agosto, la Argentina rinde homenaje al General José de San Martín, considerado el “Padre de la Patria” y una de las figuras más trascendentes en la historia de Sudamérica.
Nacido en 1778, San Martín se destacó como líder militar y político, y su legado permanece como símbolo de lucha por la libertad y la independencia. Fue el organizador y conductor del Ejército de los Andes, con el que protagonizó una de las gestas más recordadas: el cruce de la cordillera en 1817, acción estratégica que resultó clave en la liberación de Chile y Perú.
El 17 de agosto de 1850, San Martín falleció en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años. Desde entonces, la fecha quedó marcada como el “Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín”, recordando no solo su figura, sino también su aporte a la independencia de tres naciones sudamericanas: Argentina, Chile y Perú.
Este año se cumplen 175 años de su muerte, una conmemoración que invita a reflexionar sobre su legado y la importancia de los valores de unidad y libertad que defendió a lo largo de su vida.