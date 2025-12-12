Santiago del Estero: descubren que un comerciante tucumano vendía sándwiches de milanesa hechos con papel higiénico El insólito y peligroso hallazgo se produjo tras una inspección de Bromatología en Loreto, luego de denuncias de clientes. El puesto, propiedad de Juan del Jesús Sosa, fue clausurado y se investiga la adulteración de alimentos.

La ciudad de Loreto, ubicada al sur de la provincia de Santiago del Estero, se encuentra en estado de conmoción tras el descubrimiento de un grave caso de adulteración alimentaria: un comerciante tucumano vendía sándwiches de milanesa supuestamente elaborados con papel higiénico.

El escándalo salió a la luz durante la noche del martes, cuando personal de Bromatología inspeccionó el puesto de comidas conocido como Carro Trico, situado en la plazoleta Fuerza Aérea de la ciudad. La intervención se realizó a raíz de denuncias de clientes que reportaron un sabor, textura y aspecto inusuales en la comida.

Durante el operativo, los inspectores confirmaron la aberrante práctica y secuestraron nueve bultos de milanesas listas para la venta. El material utilizado era papel higiénico prensado, un elemento totalmente prohibido y peligroso para el consumo humano.

El puesto gastronómico pertenece a Juan del Jesús Sosa, de 45 años, con domicilio en San Miguel de Tucumán. El caso generó un fuerte repudio entre los vecinos, quienes frecuentaban el lugar.

Del caso tomó intervención la fiscal de turno, Eugenia Calligaris, quien ordenó continuar con las actuaciones legales correspondientes contra el comerciante.

Precedente preocupante

Este no es un hecho aislado que involucre a comerciantes de la provincia vecina. En agosto de este mismo año, un caso similar acaparó la atención nacional. En aquella oportunidad, otro vendedor ambulante, también tucumano, ofrecía milanesas hechas con papel higiénico y chorizos adulterados durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, en la localidad santiagueña de Monte Quemado.

