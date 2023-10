Sorpresa: Antonio Laje fue el piloto que trajo a Lionel Messi a Argentina El periodista protagonizó una de las perlitas del arribo del astro rosarino a Ezeiza desde Miami. En el mismo vuelo, estuvieron presentes los futbolistas Thiago Almada y Facundo Farías.

Lionel Messi llegó este lunes por la mañana al aeropuerto internacional de Ezeiza para sumarse a la concentración de la selección argentina de cara a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lo cierto es que, como siempre, el arribo del astro rosarino se llevó todas las miradas. Sin embargo, hubo una perlita del desembarco que se volvió tema de conversación: uno de los pilotos del vuelo.

Se trata del periodista Antonio Laje, quien fue uno de los pilotos designados para el viaje de Messi a Argentina desde Miami, Estados Unidos.

Uno de los primeros en bajar del avión privado fue el conductor de Buen día América (América TV), quien es piloto comercial desde 2017. Además, en el mismo vuelo, estuvieron presentes los futbolistas Thiago Almada y Facundo Farías.





No fue la primera vez que a Antonio le tocó llevar a un famoso.

“Mucha gente sabe que soy piloto, pero no te relaciona hasta que no te ve en acción”, contó tiempo atrás a través de sus redes sociales. Y recordó: “Susana Giménez me preguntó: «¿Venís a Punta del Este?». Pensaba que era pasajero y le dije, «sí, vengo a llevarte»“.