Tucumán: lunes soleado y más cálido El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Tucumán una jornada agradable, con cielo mayormente despejado y sin lluvias. Las temperaturas irán en aumento, pasando de una mínima de 5°C en las primeras horas a una máxima de 21°C durante la tarde.

La madrugada comenzó con algunas nubes y vientos leves del noreste. Hacia la mañana, el cielo quedará totalmente despejado y el viento rotará al noroeste, soplando con mayor intensidad, aunque sin generar incomodidad. Por la tarde, el termómetro alcanzará su punto más alto, acompañado de algo de nubosidad y brisas suaves del este.

Ya en la noche, el cielo se despejará nuevamente y la temperatura bajará a 15°C, con vientos calmos del norte. Las condiciones serán óptimas para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones.

Madrugada: 6 °C, con cielo ligeramente nublado y vientos suaves del noreste entre 7 y 12 km/h.

Mañana: leve descenso a 5 °C, con cielo completamente despejado y viento del noroeste, más intenso, entre 13 y 22 km/h.

Tarde: el termómetro subirá hasta los 21 °C, la máxima prevista para la jornada, con nubosidad parcial y brisas moderadas del este (7 a 12 km/h).

Noche: la temperatura descenderá a 15 °C, con cielo despejado y viento calmo del norte entre 7 y 12 km/h.

No hay probabilidad de lluvias en ningún momento del día.