Científicos propusieron una innovadora tecnología para los viajes interestelares, que podría hacer posible explorar otros sistemas estelares en un plazo de tiempo razonable. La propuesta consiste en utilizar haces de electrones acelerados para impulsar naves espaciales y superar las enormes distancias interestelares.

Según Jeff Greason, tecnólogo jefe de Electric Sky, Inc. y presidente de la Fundación Tau Zero, “los cohetes químicos que utilizamos hoy en día no tienen la capacidad de escalar a velocidades interestelares útiles”. Por lo tanto, es necesario encontrar soluciones innovadoras para alcanzar velocidades lo suficientemente rápidas como para ser útiles, según publicó el medio especializado Space.com.

La propuesta de Greason y su equipo consiste en utilizar haces de electrones relativistas compuestos por electrones que se mueven a una velocidad cercana a la de la luz. Esta tecnología podría permitir alcanzar velocidades interestelares prácticas y superar las enormes distancias entre la Tierra y la siguiente estrella más cercana.

El estudio de Greason y su equipo destaca que alcanzar velocidades interestelares prácticas depende de la capacidad de entregar cantidades suficientes de energía cinética a la nave espacial de forma económica. La propuesta de utilizar haces de electrones acelerados podría ser una solución innovadora para este desafío.

Aunque la propuesta es prometedora, aún es necesario realizar más investigaciones y pruebas para determinar su viabilidad. Sin embargo, la idea de utilizar haces de electrones acelerados para impulsar naves espaciales es un paso interesante hacia la exploración de otros sistemas estelares.