Virgin Galactic lanzará su sexto vuelo espacial comercial el 26 de enero del 2024 El sexto periplo de la empresa incluirá cuatro astronautas privados: uno de Texas, uno de California, uno de Austria y uno conjunto de Ucrania y California

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La misión, conocida como Galactic-06, está prevista para el 26 de enero del 2024. El vuelo incluirá cuatro astronautas privados: uno de Texas, uno de California, uno de Austria y uno conjunto de Ucrania y California. Los nombres de los participantes no fueron revelados.

Virgin Galactic, que forma parte del grupo de empresas Virgin del multimillonario Richard Branson, lleva a turistas y astronautas privados al espacio suborbital utilizando un sistema lanzado desde el aire. Ese sistema consiste en un avión de transporte, VMS Eve, que despliega el avión espacial VSS Unity a una altitud de unos 50.000 pies (15.000 metros). En Galactic-06, Unity estará dirigida por el comandante CJ Sturckow y la piloto Nicola Pecile, y Eve será pilotada por el comandante Michael Masucci y el piloto Dan Alix, según dio a conocer el sitio especializado Space.com.





La compañía finalizó seis vuelos espaciales en otros tantos meses en 2023, luego de una pausa de dos años para las actualizaciones de hardware. Algunos de esos vuelos estaban dirigidos a turistas privados, mientras que otros también atendían a clientes gubernamentales.

MIRA TAMBIÉN Pocho Lavezzi internado en Uruguay: lo habrían apuñalado

Se espera que Virgin Galactic deje en tierra su avión espacial Unity en 2024 después de quizás uno o dos vuelos más, dijeron representantes de la compañía. La compañía quiere centrarse en el desarrollo de su avión espacial “clase Delta” de próxima generación que podría volar hasta dos veces por semana una vez que esté listo, dijo el director ejecutivo Michael Colglazier en una conferencia telefónica sobre resultados de noviembre.

Se espera que los vuelos de prueba de los vehículos Delta comiencen en 2025, y que el servicio plenamente operativo comience en 2026. La flota de Virgin no vuela más allá de la Línea Kármán de 100 kilómetros, considerada por las autoridades internacionales como el límite de espacio. Pero las entidades estadounidenses utilizan un límite diferente, 80 kilómetros, que Virgin traspasa regularmente.

El principal competidor de Virgin Galactic en la industria del turismo suborbital, Blue Origin, respaldado por Jeff Bezos, tuvo una pausa de 15 meses en vuelos después de una falla en septiembre de 2022 en una misión no tripulada de su nave espacial New Shepard, que está clasificada tanto para cargas útiles como para personas. Blue Origin volvió a volar el martes con un lanzamiento sin tripulación de New Shepard y planea llevar gente nuevamente pronto.