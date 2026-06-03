A 11 años del primer Ni Una Menos: Argentina registra 3.424 víctimas fatales Un nuevo informe de La Casa del Encuentro revela las alarmantes cifras acumuladas desde la histórica marcha del 3 de junio de 2015. El documento expone que la mayoría de los crímenes ocurren en el ámbito doméstico y que más de 3.800 niños y adolescentes sufrieron la pérdida de sus madres por la violencia machista.

El 3 de junio de 2015 marcó un punto de inflexión en la sociedad argentina. Aquel día se gestó el primer #NiUnaMenos, una movilización histórica que nació como respuesta colectiva a los femicidios y que, con el paso del tiempo, se consolidó como una jornada ineludible de concientización y lucha por una sociedad igualitaria y libre de violencias.

En el marco de este undécimo aniversario, la asociación civil La Casa del Encuentro publicó un nuevo reporte a través de su Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”. Transcurrida más de una década, los números evidencian que la problemática sigue siendo crítica y urgente: entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, se registraron en el país 3.424 víctimas fatales como consecuencia de la violencia de género.

El mapa del horror y el impacto en las infancias

El desglose de los datos oficiales elaborados por el Observatorio detalla con crudeza las múltiples formas en que se manifiesta esta violencia extrema:

3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas.

femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

femicidios vinculados de varones adultos y niños. 78 transfemicidios.

transfemicidios. 4 lesbicidios.

El documento también destruye el imaginario social de los “lugares seguros”. En muchos casos, la violencia letal se instala dentro de los vínculos más cercanos y espacios cotidianos: 978 de los crímenes ocurrieron en la vivienda exclusiva de la víctima, 798 en domicilios compartidos con el agresor, y 45 se perpetraron directamente en los lugares de trabajo de las mujeres atacadas.

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Detrás de las cifras, la inacción del sistema sigue dejando huellas. El informe revela que 436 de las víctimas habían logrado realizar denuncias previas y 188 de los femicidas tenían dictada una medida cautelar de protección que no se cumplió.

Asimismo, el impacto colateral de la violencia machista es devastador para las familias y las comunidades. En estos 11 años, 3.840 hijos e hijas (en su mayoría menores de edad) quedaron sin madre, convirtiéndose en víctimas colaterales de estos crímenes.