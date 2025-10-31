A cuánto cerró el dólar en la primera semana poselectoral En la última rueda de octubre, el mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos prevalecieron las subas, con incrementos de hasta 1,3%, mientras que el blue volvió a bajar 0,3% y el MEP terminó con un leve repunte de 0,5% durante este viernes

El dólar cerró la última rueda de octubre (al término de la primera semana poselectoral) con un escenario de estabilidad moderada y leves subas en la mayoría de las entidades bancarias. Los tipos de cambio financieros y paralelos mostraron variaciones marginales, en un mercado que sigue atento a los movimientos del Banco Central y la demanda de cobertura hacia fin de mes.

En el segmento oficial, el Banco Nación finalizó con una cotización de $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, con una suba del 0,68%. Valores similares se registraron en el Banco Provincia ($1.415 y $1.475, +0,68%) y en el Banco Macro, que ofreció el dólar a $1.410 y $1.472, con una mejora del 0,82%.

Los bancos Santa Fe y Entre Ríos fueron los que mostraron el mayor avance diario, con un incremento del 1,35%, ubicando la divisa en $1.410 para la compra y $1.500 para la venta. El BBVA Banco Francés y el Banco Galicia acompañaron la tendencia alcista, con subas de 0,68% y 0,34%, respectivamente.

En tanto, el Banco Santander Río y el Banco Bica mantuvieron sus precios sin cambios, en $1.420 y $1.475 para la compra y venta, respectivamente. En el Banco Credicoop y el ICBC se registraron mejoras leves (+0,34%), con valores de cierre de $1.415 y $1.465 en el primero y $1.400 y $1.470 en el segundo.

El dólar MEP subió 0,51% y cerró en $1.478,33 para la compra y $1.479,03 para la venta, con una brecha mínima de apenas 70 centavos. De esta manera, el tipo de cambio financiero volvió a ubicarse por encima de los $1.475, recuperando parte del terreno perdido a mitad de semana.

El dólar blue volvió a retroceder este viernes, con una baja del 0,34%, para cerrar en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta. La brecha con el oficial se mantiene controlada, en torno al 1,6%, lo que refleja una semana de calma en el circuito informal.