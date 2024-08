A dos meses de la condena por violación, el ex gobernador José Alperovich pidió que la Corte Suprema revise su prisión preventiva En junio pasado, el ex funcionario tucumano fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina y ex secretaria.

Por Redacción - El Ocho 15/08/2024 · 13:58