A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: el conmovedor mensaje de su madre Graciela Sosa utilizó sus redes sociales para recordar a su hijo en un nuevo aniversario del asesinato ocurrido en Villa Gesell. Convocó a una misa para este domingo y exigió que se cierre definitivamente el proceso judicial contra los ocho rugbiers.

Al cumplirse seis años del brutal crimen de Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, su madre, Graciela Sosa, compartió un emotivo descargo en sus redes sociales para mantener viva la memoria del joven que tenía 18 años al momento de su muerte.

“Que todos seamos la voz de Fernando pidiendo Justicia”, escribió la mujer en una serie de publicaciones que rápidamente se viraliceron, reflejando que el dolor de la familia sigue intacto a pesar del paso del tiempo. Graciela, cuya imagen de lucha estremeció a todo el país desde aquel enero de 2020, agregó una dedicatoria directa a su hijo: “Descansa en paz, hijo mío. Prohibido olvidar a Fer”.

El reclamo judicial y el homenaje

Más allá del recuerdo afectivo, el mensaje de la madre de Fernando tuvo un fuerte componente de reclamo judicial. A seis años del hecho, Graciela pidió explícitamente que “pronto quede firme la condena por Fernando”, en referencia a la situación procesal de los ocho rugbiers sentenciados por el asesinato.

Para honrar la memoria del joven, la familia convocó a una ceremonia religiosa. Según informó Graciela, se realizará una misa este domingo a las 19:30 en la Parroquia Santísimo Redentor, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. “Honramos tu memoria y mantenemos vivo tu recuerdo por siempre”, completó en la invitación abierta a quienes deseen acompañarlos en esta fecha tan dolorosa.