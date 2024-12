Adorni a Miami y Bullrich a Disney: las vacaciones del Gabinete en medio del pedido de la austeridad que agita el Presidente El vocero anunció que descansará en Estados Unidos como hace 10 años y la ministra de Seguridad contó que les había prometido a sus nietos un viaje a la tierra de Mickey Mouse. Las explicaciones que dieron.

En medio de las versiones sobre el pedido de “austeridad” del presidente Javier Milei a sus funcionarios a la hora de elegir el destino para sus vacaciones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que tomará un descanso en Miami tal como lo hace 10 años. Ahora, se conoció el destino de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: también viajará al país del norte, pero recalará en Disney, tal como les prometió a sus nietos.

Adorni adelantó que se va al exterior porque es el hábito que tenía desde antes de asumir la función pública. En diálogo con TN, Adorni explicó que no existe una prohibición para viajar al extranjero, sino una solicitud de “razonabilidad” por parte del mandatario. Según el vocero, el presidente Milei no busca imponer restricciones a los destinos vacacionales, sino que los ministros sean coherentes con sus vidas antes de asumir sus cargos.

“No es cierto que se prohibieron lugares”, enfatizó Adorni refiriendo se a la lista que circuló en algunos medios de comunicación donde citaban destinos supuestamente “vetados” por la administración de Milei, como Miami, Nueva York o Punta del este. Aclaró además que el pedido presidencial se centra en la “razonabilidad”.

En tanto, Bullrich, confirmó que ella también viajará fuera del país porque le había hecho la promesa a sus nietos de llevarlos a Disney, de acuerdo a lo publicado por La Nación. Según explicó, charló este tema con los hermanos Milei, que la autorizaron.

“Desde que los chicos empezaron la primaria, los mellizos, mis nietos, tengo otro más, les había prometido que cuando terminaran la primaria, los iba a llevar a Disney”, explicó en Radio Urbana Play la funcionaria sobre el vuelo a Estados Unidos que tiene planeado.

“Me cayó justo este año, y fui y hablé con Karina [Milei] primero. Le dije que tenía un compromiso, un compromiso de honor con mis nietos. Los chicos vienen ahorrando plata desde que son chiquitos para ir a Disney”, reveló en cuanto a la charla que tuvo con la secretaria general.

Sin embargo, contó que no solo habló con Karina, sino también con el Presidente. “Y, bueno, la verdad es que me dijeron que sí, que estas promesas que son sagradas. Después me habló el Presidente y me dijo que por supuesto, que era un viaje con toda mi familia, ya pensado. Que era una promesa con los chicos, que la cumpla”, dijo también la ministra que entonces, avalada por los hermanos, tendrá sus vacaciones en el exterior.

No obstante, aclaró que solo estará en Orlando, Florida, una semana. “Me voy de viernes a domingo”, precisó.